«Фундамент сплетен»: Работодатели готовы платить новым сотрудникам на 20% больше

Работодатели вынуждены предлагать новым сотрудникам большую зарплату, чтобы переманить к себе талантливых специалистов, заявил НСН Гарри Мурадян.

В России не хватает «серых и голубых воротничков», заявил НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

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Если работник без согласия коллеги разгласил размер его зарплаты, то за это его можно привлечь к дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения, говорится в письме Государственной инспекции труда по Нижегородской области. Эксперты же отмечают, что из-за дефицита кадров растет разрыв в зарплатах внутри компаний: новичкам приходится платить больше, что провоцирует напряженность в коллективе.

«На госслужбе и в медицине нет тенденции платить новым сотрудникам больше. В маркетинге, юриспруденции, экономике новым сотрудникам часто предлагают зарплату выше, обычно на 15-20%. Работодатели это делают для того, чтобы привлечь к себе в компанию талантливого сотрудника извне. Обычно такая тенденция наблюдается в производственных сферах, так как сейчас сильно не хватает «голубых воротничков». Есть производства цемента, металла, чего угодно, а работать некому. И вот работодатели готовы предлагать новым сотрудникам больше денег, чтобы переманить к себе специалистов», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, помимо «голубых воротничков» в России не хватает официантов, водителей и курьеров.

«У нас также не хватает и «серых воротничков»: курьеров, водителей, официантов и так далее. Из-за скачков валюты многие мигранты, например, работающие водителями или курьерами, уехали из России, так как работать тут стало невыгодно. Из-за этого работодателям пришлось поднимать зарплаты. Сейчас курьеры получают по 130-140 тысяч рублей в месяц», - отметил Мурадян.

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Он также сказал, что люди в офисе всегда обсуждают зарплаты друг друга и личные отношения между коллегами.

«Введение дисциплинарных взысканий за разглашение зарплаты коллег никак не поможет, потому что есть две вечные темы, которые обсуждаются в офисе: кто с кем спит и кто сколько получает. Это такой фундамент сплетен, на котором держится вся офисная жизнь», - заключил эксперт.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН заявил, что работодатели вынуждены платить больше новым сотрудникам, если долго не могут закрыть вакансию.

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ФОТО: РИА Новости
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