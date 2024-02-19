«Фундамент сплетен»: Работодатели готовы платить новым сотрудникам на 20% больше

Если работник без согласия коллеги разгласил размер его зарплаты, то за это его можно привлечь к дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения, говорится в письме Государственной инспекции труда по Нижегородской области. Эксперты же отмечают, что из-за дефицита кадров растет разрыв в зарплатах внутри компаний: новичкам приходится платить больше, что провоцирует напряженность в коллективе.

«На госслужбе и в медицине нет тенденции платить новым сотрудникам больше. В маркетинге, юриспруденции, экономике новым сотрудникам часто предлагают зарплату выше, обычно на 15-20%. Работодатели это делают для того, чтобы привлечь к себе в компанию талантливого сотрудника извне. Обычно такая тенденция наблюдается в производственных сферах, так как сейчас сильно не хватает «голубых воротничков». Есть производства цемента, металла, чего угодно, а работать некому. И вот работодатели готовы предлагать новым сотрудникам больше денег, чтобы переманить к себе специалистов», - сказал собеседник НСН.