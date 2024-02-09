«Агрессия и стресс»: 75% сотрудников компаний сталкиваются с токсичностью на работе

Результаты исследования показали, что женщины (75%) чаще мужчин (67%) увольняются с работы, где сталкиваются с токсичным отношением. Больше половины участников опроса рассказали, что негативная обстановка отрицательно влияет на их продуктивность. Причем, 75% респондентов рассказали, что у них на работе присутствует токсичность.

Чаще всего люди сталкиваются с такими проявлениями токсичности, как несоблюдение правил и договоренностей (28%) и неспособность к конструктивному диалогу (27%). Еще четверть респондентов пожаловалась на проявление агрессии и грубости в коллективе, а 23% опрошенных недовольны обесцениванием результатов.

Причины токсичности в коллективе, по заверению исследователей, могут быть связаны с культурой компании в принципе, со стрессом и низким уровнем энергии у сотрудников, хаосом и отсутствием прозрачности на работе.

Ранее стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

