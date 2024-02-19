СМИ: за разглашение зарплат коллег может грозить увольнение
В России работнику, который разгласил размер зарплаты коллег, может грозить дисциплинарная ответственность, сообщают «Известия» со ссылкой на разъясняющее письмо Государственной инспекции труда по Нижегородской области.
В нем говорится, что наказание может последовать, только если в локальном нормативном акте работодателя установлен запрет на такие действия, а сотрудник ознакомлен под подпись с документом.
Если работник решил рассказать о чужой зарплате, то за это ему может грозить замечание, выговор или увольнение. Разглашением будет считаться любая форма раскрытия такой информации третьим лицам. Работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что Реальные зарплаты россиян за последние шесть лет выросли на 33,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru