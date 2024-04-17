«Новочеркасский шторм!»: Столица донского казачества помогает участникам СВО
Донские казаки из Новочеркасска, воюющие на Украине, чувствуют постоянную заботу своих земляков, рассказал в эфире НСН глава Новочеркасска.
Новочеркасск - давняя столица Донского казачества, которую основал легендарный атаман Матвей Платов. И сейчас донские казаки активно участвуют в спецоперации на Украине, а жители казачьего Новочеркасска им в этом помогают, рассказал в интервью НСН глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.
«Новочеркасские казаки – представители рееестровых казачьих обществ – участвуют в проведении специальной военной операции в составе добровольных казачьих подразделений. В зоне СВО сегодня находятся 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени Платова, штурмовой казачий отряд "Шторм" имени Бакланова, в состав которого вошли 150 мобилизованных донских казаков, добровольческой формирование "Аксай" и 18-й отряд боевого армейского резерва страны (БАРС-18) "Ростов", 17-й Донской казачий полк имени генерала Бакланова», - отметил Лысенко.
По его словам, в январе 2024 года 10 новочеркасских казаков получили награды и благодарности от главы Луганской народной республики. Жители города также активно помогают участникам СВО, а медики регулярно ездят на передовую.
«Врачи городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) неоднократно выезжали в зону проведения СВО. Начало этой традиции положил главврач БСМА Борис Гуркин: в августе 2022 года он провел свой отпуск в зоне боевых действий на Донбассе, работая в больницах рядом с линией фронта. За 14 дней хирург-травматолог провел 117 хирургических операций», - отметил глава Новочеркасска.
Местные жители также активно помогают фронту, чем могут. Только с января по март 2024 года участникам СВО было передано 5 тонн продуктов, одежда, печи-буржуйки, медикаменты и многое другое. При этом стараются и школьники, и бизнесмены, и пенсионеры.
«Вдохновляющим примером стали новочеркасские пенсионеры Юрий Степанович и Нина Ивановна Власовы. С первых дней спецоперации супруги приняли решение жертвовать деньги на нужды фронта. За время проведения СВО они собрали и передали более 160 тысяч рублей, которые пошли на адресную помощь бойцам. Ученики школы №23 освоили пощив изделий для участников СВО – от пятиточечников до курток, шапок и балаклав. В Новочеркасске также реализуется проект "Донская сеть", в рамках которого добровольцы плетут для бойцов маскировочные сети. Участники проекта передали на фронт уже более 3 тыс. сетей», - рассказал НСН глава Новочеркасска.
Бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда в начале апреля 2024 года говорил НСН, что в зоне СВО на всех направлениях воюют более 30 тысяч казаков.
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