«Новочеркасский шторм!»: Столица донского казачества помогает участникам СВО

«Новочеркасские казаки – представители рееестровых казачьих обществ – участвуют в проведении специальной военной операции в составе добровольных казачьих подразделений. В зоне СВО сегодня находятся 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени Платова, штурмовой казачий отряд "Шторм" имени Бакланова, в состав которого вошли 150 мобилизованных донских казаков, добровольческой формирование "Аксай" и 18-й отряд боевого армейского резерва страны (БАРС-18) "Ростов", 17-й Донской казачий полк имени генерала Бакланова», - отметил Лысенко.

По его словам, в январе 2024 года 10 новочеркасских казаков получили награды и благодарности от главы Луганской народной республики. Жители города также активно помогают участникам СВО, а медики регулярно ездят на передовую.

«Врачи городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) неоднократно выезжали в зону проведения СВО. Начало этой традиции положил главврач БСМА Борис Гуркин: в августе 2022 года он провел свой отпуск в зоне боевых действий на Донбассе, работая в больницах рядом с линией фронта. За 14 дней хирург-травматолог провел 117 хирургических операций», - отметил глава Новочеркасска.

Местные жители также активно помогают фронту, чем могут. Только с января по март 2024 года участникам СВО было передано 5 тонн продуктов, одежда, печи-буржуйки, медикаменты и многое другое. При этом стараются и школьники, и бизнесмены, и пенсионеры.