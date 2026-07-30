Пользователи массово жалуются на сбои в работе турецкого мессенджера BiP и южнокорейского KakaoTalk. Отмечается, что раньше они работали в России, однако сейчас отправить сообщение или загрузить файлы можно только с применением VPN. Также пользователи испытывают проблемы с использованием декстопной версии или заходом в личный кабинет. Зыков подчеркнул, что в списке блокировок Роскомнадзора эти ресурсы не значатся.

«То, что турецкий мессенджер BIP и корейский KakaoTalk перестали в России работать без VPN, пока ни о чем не говорит. Если посмотреть соответствующий реестр Роскомнадзора, то они не заблокированы, но мы уже видели ситуацию, при которой пользователи массово жаловались на нерабочее состояние каких-то ресурсов, чаще всего это касалось игр. Потом журналисты обращались в Роскомнадзор, Роскомнадзор отвечал, что это не они блокируют, и сразу после этого заявления все начинало работать. Может быть, это совпадение, а может быть, случайный "френдли файер", потому что Роскомнадзор же активно борется с VPN и прочими сервисами. Работают автоматизированные системы, которые пытаются найти злоумышленников и всякие VPN, поэтому тут вполне могло произойти неправильное опознавание сервиса», — пояснил он.

Собеседник НСН добавил, что даже если бы факт блокировки подтвердился, дело было бы не в попытках «задавить» конкуренцию для российских сервисов, а в законе о локализации.

«В России есть законодательные требования, которые гласят, что сервисы с определенным количеством аудитории должны на территории Российской Федерации держать сервер и выполнять ряд других требований. Если их аудитория очень сильно выросла, а российские требования они не выполняют, то, естественно, их ждет судьба Telegram, WhatsApp и других заблокированных в России ресурсов. То, что на какие-то мессенджеры или иные ресурсы, у которых большая аудитория, Роскомнадзор пока не обратил внимания, это вопрос времени. Так или иначе, все ресурсы, у которых посещаемость больше полумиллиона в месяц, от Роскомнадзора получат заветное письмо с требованием пройти необходимые по закону регламентирующие мероприятия. Если они эти действия не выполнят, то будут заблокированы. Выполнят или нет, сказать сложно, но, скорее всего, нет. Против России наложено множество санкций, и из-за этого у многих сервисов есть опасение, что если они начнут работать в России и подчиняться российским законам, то уже к ним могут начаться претензии со стороны регулирующих органов других стран», — сказал IT-эксперт.