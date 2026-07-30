В Госдуме заявили о невозможности фильтровать все посты в соцсетях
Отфильтровать все посты в соцсетях технически невозможно, введение обязательной премодерации можно расценивать как цензуру. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.
Ранее глава комитета по защите семьи Нина Останина предложила проводить премодерацию постов для борьбы с рекламой проституции. Ткачев согласился, что проблема романтизации эскорта и вебкама реальна, но решать ее нужно не через проверку всех публикаций.
По словам депутата, в соцсетях ежесуточно появляются миллиарды единиц контента, и ни регулятор, ни сама площадка не смогут проверить каждый пост до публикации. Кроме того, такая мера может быть использована как оправдание цензуры.
Ткачев предложил решать проблему точечно: дополнить закон об информации пунктом о пропаганде интимных услуг (по аналогии с запретом на разжигание розни) и добавить в соцсетях отдельную категорию для жалоб на продвижение эскорта. Он подчеркнул, что проблема требует решения, но не через лобовую премодерацию.
Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал, каких сотрудников могут уволить за посты в соцсетях
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