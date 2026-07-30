В Госдуме заявили о невозможности фильтровать все посты в соцсетях

По словам депутата, в соцсетях ежесуточно появляются миллиарды единиц контента, и ни регулятор, ни сама площадка не смогут проверить каждый пост до публикации. Кроме того, такая мера может быть использована как оправдание цензуры.

Ткачев предложил решать проблему точечно: дополнить закон об информации пунктом о пропаганде интимных услуг (по аналогии с запретом на разжигание розни) и добавить в соцсетях отдельную категорию для жалоб на продвижение эскорта. Он подчеркнул, что проблема требует решения, но не через лобовую премодерацию.

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал, каких сотрудников могут уволить за посты в соцсетях

