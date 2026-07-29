СМИ: Пользователи в РФ заподозрили блокировку BiP и KakaoTalk

В частности, в жалобах говорится о невозможности отправить сообщения, загрузить изображения. Также сообщается о безуспешных попытках войти в личный кабинет или использовать десктопную версию.

Популярность BiP и KakaoTalk в РФ резко выросла после блокировки других популярных мессенджеров, в том числе, Telegram. Россияне предположили, что в отношении турецкой и южнокорейской платформ также стали применять замедление, так как работать они начинают при включённом VPN.

Роскомнадзор о блокировке данных сервисов официально не сообщал.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что обвинение в содействии террористической деятельности, предъявленное в РФ основателю Telegram Павлу Дурову, не означает запрета на использование мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

