СМИ: Пользователи в РФ заподозрили блокировку BiP и KakaoTalk

Пользователи в России стали массово жаловаться на сбои в работе популярных мессенджеров - турецкого BiP и южнокорейского KakaoTalk. Об этом со ссылкой на данные портала DownDetector пишет «Чемпионат».

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В частности, в жалобах говорится о невозможности отправить сообщения, загрузить изображения. Также сообщается о безуспешных попытках войти в личный кабинет или использовать десктопную версию.

Популярность BiP и KakaoTalk в РФ резко выросла после блокировки других популярных мессенджеров, в том числе, Telegram. Россияне предположили, что в отношении турецкой и южнокорейской платформ также стали применять замедление, так как работать они начинают при включённом VPN.

Роскомнадзор о блокировке данных сервисов официально не сообщал.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что обвинение в содействии террористической деятельности, предъявленное в РФ основателю Telegram Павлу Дурову, не означает запрета на использование мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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