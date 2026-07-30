Wildberries и Ozon проверят ассортимент товаров из-за статуса Дурова

Маркетплейсы Wildberries и Ozon проводят проверку товаров, связанных с основателем Telegram Павлом Дуровым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

В RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) заявили, что маркетплейс проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы.

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В Ozon отметили, что компания работает строго по закону. После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов маркетплейс проверяет ассортимент и блокирует соответствующие карточки. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым (включая книги и продукцию с его изображением), будут скрыты с витрины этого маркетплейса.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее пояснила, что в реестр террористов внесен лично Дуров, а не сам мессенджер, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
ТЕГИ:ТеррористыЭкстремистыТоварымаркетплейс

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