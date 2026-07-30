Wildberries и Ozon проверят ассортимент товаров из-за статуса Дурова

Маркетплейсы Wildberries и Ozon проводят проверку товаров, связанных с основателем Telegram Павлом Дуровым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

В RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) заявили, что маркетплейс проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы.