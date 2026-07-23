«Не те игры!»: Почему «Госуслуги» нельзя превращать в соцсеть
Артем Геллер заявил НСН, что задача «Госуслуг» — как можно быстрее и проще для пользователя решать его проблемы, поэтому в этом направлении и надо развивать сервис.
«Госуслуги» не должны пытаться играть в коммерческий сервис и пытаться оставить пользователя подольше на сайте — это совсем не их задача. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Правительство России хочет превратить «Госуслуги» в соцсеть: на портал могут добавить соответствующие функции вроде семейных чатов, сообществ и ленты новостей о событиях, пишут «Известия». Идея обсуждается в рамках стратегии развития портала до 2035 года. Геллер раскрыл, почему это совсем неверный подход.
«С мессенджером MAX это не связано, потому что такие стратегические вещи планируются заранее. Идея неплохая, но это совсем не то, чем нужно заниматься в первую очередь. Нужно улучшать сами услуги, делать их проактивными. Нужно, чтобы портал «Госуслуг» знал контекст жизни человека и рекомендовал ему воспользоваться какими‑то услугами, а то и сам выполнял значительную часть работы, где требовалось бы только нажать кнопку «Ок». Функции соцсети — это рискованный шаг. Здесь нужны очень хорошие разработчики, продуктовые визионеры, чтобы собрать что‑то достойное. Крайне велик риск, что на эти функции будут потрачены большие деньги, а профита они не принесут», — уточнил он.
При этом Геллер подчеркнул, что государственные сервисы не должны пытаться подражать социальным сетям.
«Задача государственных сервисов не такая, как у коммерческих. Это коммерческим нужно удерживать пользователя для того, чтобы открутить рекламу и заработать деньги. У государственных сервисов есть важная социальная составляющая — это максимально быстро, может быть, даже без привлечения пользователя, решить задачу человека. А удерживать его на сайте, вовлекать его в портал «Госуслуг» — это какие-то игры, и мало имеет отношения к тому, чтобы быстро и удобно решить проблему», — заключил он.
Ранее стало известно что с 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуги» без необходимости подавать специальное заявление, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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