«Госуслуги» не должны пытаться играть в коммерческий сервис и пытаться оставить пользователя подольше на сайте — это совсем не их задача. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Правительство России хочет превратить «Госуслуги» в соцсеть: на портал могут добавить соответствующие функции вроде семейных чатов, сообществ и ленты новостей о событиях, пишут «Известия». Идея обсуждается в рамках стратегии развития портала до 2035 года. Геллер раскрыл, почему это совсем неверный подход.

«С мессенджером MAX это не связано, потому что такие стратегические вещи планируются заранее. Идея неплохая, но это совсем не то, чем нужно заниматься в первую очередь. Нужно улучшать сами услуги, делать их проактивными. Нужно, чтобы портал «Госуслуг» знал контекст жизни человека и рекомендовал ему воспользоваться какими‑то услугами, а то и сам выполнял значительную часть работы, где требовалось бы только нажать кнопку «Ок». Функции соцсети — это рискованный шаг. Здесь нужны очень хорошие разработчики, продуктовые визионеры, чтобы собрать что‑то достойное. Крайне велик риск, что на эти функции будут потрачены большие деньги, а профита они не принесут», — уточнил он.