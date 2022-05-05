«Формально подготовлены»: В России исключили возможность работы «главврачей-неучей»

Председатель профсоюза медработников РФ Анатолий Домников в эфире НСН отметил, что необразованных главврачей не могут допустить к работе. 


Повышение уровня квалификации врачей контролируется жестко, а если сертификаты не соответствуют специалистам, медучреждения закрываются. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель профсоюза медработников России Анатолий Домников.

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Ранее Академия постдипломного образования ФНКЦ ФМБА РФ опубликовала исследование, согласно которому большинство руководителей медицинских учреждений не имеют достаточной профессиональной подготовки. Также более половины из них не имеет необходимых управленческих компетенций. Домников рассказал, что иногда на должность главных врачей действительно назначают неопытных специалистов.

«Особенно молодых людей. Но сказать о том, что они не подготовлены – нельзя, потому что среди них нет ни одного человека, который бы не закончил ординатуру. Формально они все подготовлены. Может быть, за редким исключением могли кого-то назначить, потому что больше некого было, но этого человека сразу бы отправили на обучение. С точки зрения организации здравоохранения все подготовлены неплохо. Да, людей пытаются обновить, и назначаются молодые управленцы, но они все со специальной подготовкой. Опыта просто нет, но опыт - это дело наживное», - отметил он.

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При этом, по его словам, в России четко контролируется повышение уровня образования врачей.

«Сейчас медицина – это очень регламентированная отрасль, поэтому то, проходит ли врач повышение квалификации, строго отслеживается. Если сертификат специалиста не соответствует специалисту, то учреждение автоматически теряет лицензию в этом виде деятельности. Тогда много людей лишаются медицинской помощи. Главного врача не могут назначить, если у него нет сертификата специалиста организатора здравоохранения. Когда человек получает сертификат специалиста, он автоматически обязан каждые пять лет повышать свою квалификацию. Тем более сейчас существует непрерывное медицинское образование. Другой вопрос – это качество самого образования», - объяснил председатель профсоюза медработников России.

В то же время он добавил, что современные молодые специалисты в медицине не умеют работать с общественными организациями.

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«В общественных организациях существуют претензии к молодым руководителям в плане того, что они не умеют работать с такими организациями. Но здесь справедливости ради надо сказать, что у нас ни в одном учебном заведении не готовят людей к тому, как использовать профсоюз в защите своих собственных прав или для того, чтобы более умело руководить организацией», - заключил Домников.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что России нужны разные специалисты, поэтому просто так исключать из образовательной программы подготовку новым профессиям - нельзя.

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ФОТО: РИА Новости
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