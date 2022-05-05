«Формально подготовлены»: В России исключили возможность работы «главврачей-неучей»

Ранее Академия постдипломного образования ФНКЦ ФМБА РФ опубликовала исследование, согласно которому большинство руководителей медицинских учреждений не имеют достаточной профессиональной подготовки. Также более половины из них не имеет необходимых управленческих компетенций. Домников рассказал, что иногда на должность главных врачей действительно назначают неопытных специалистов.

«Особенно молодых людей. Но сказать о том, что они не подготовлены – нельзя, потому что среди них нет ни одного человека, который бы не закончил ординатуру. Формально они все подготовлены. Может быть, за редким исключением могли кого-то назначить, потому что больше некого было, но этого человека сразу бы отправили на обучение. С точки зрения организации здравоохранения все подготовлены неплохо. Да, людей пытаются обновить, и назначаются молодые управленцы, но они все со специальной подготовкой. Опыта просто нет, но опыт - это дело наживное», - отметил он.