«Роскосмос» научит: Пилот рассказал, как в России будут летать без GPS
Вадим Базыкин в эфире НСН отметил, что для полетов без GPS не нужно перестраивать самолеты: достаточно обучить вторых пилотов летать по старинке. Вопрос только в том, кто будет их учить.
Современные самолеты справятся с полетами без GPS, но для этого пилотов необходимо научить летать без такой системы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный пилот России Вадим Базыкин.
Ранее в Росавиации рекомендовали отечественным авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Базыкин считает, что если сейчас начнут проводить учения пилотов, которые отвыкли летать без таких навигаторов, то они справятся, если нет – полеты будут рискованными.
«В самолете достаточно приборов, на земле его видят, он тоже видит землю. Раньше всегда так летали, но тогда был трехчленный экипаж. Сейчас он двухчленный, но функцию второго пилота никто не забирал. Третье поколение самолетов управлялось пилотами, четвертое, современное, управляется компьютерами. Требование современного мира по облегченности работы пригласило на борт систему GPS. Если наши внутренние системы ГЛОНАСС пока не разработаны, то временно придется перейти на ручную навигацию. Ничего критичного нет, если только вернут методику летного обучения. Потому что пришли молодые ребята, которых отбирают в летные отряды по другим критериям, не как раньше. Для сегодняшних летчиков главное – это знание английского языка и понимание компьютера. Но они справятся в летний период», - отметил он.
По его мнению, современные самолеты в России смогут летать без GPS.
«Штурманов можно посадить только в некоторые самолеты, а в "Боинги" уже некуда. Но это не значит, что сейчас надо делать самолеты со штурманами. Двухчленной кабины будет достаточно. Все получится, если этим будет заниматься Роскосмос. Если Минпромторг – не верю. Там нет специалистов. Они нацелены не на результат, а на освоение получаемых денег. Поэтому так результата не будет. Но Минтранс, думаю, можно заставить работать и надавить на мозоль», - заключил Базыкин.
Ранее главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в пресс-центре НСН предположил, что лизинговые компании хотят сохранить взаимодействие с Россией, поэтому могут позволить россиянам продолжить эксплуатацию своих самолетов.
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