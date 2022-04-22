«Роскосмос» научит: Пилот рассказал, как в России будут летать без GPS

Современные самолеты справятся с полетами без GPS, но для этого пилотов необходимо научить летать без такой системы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный пилот России Вадим Базыкин.

Ранее в Росавиации рекомендовали отечественным авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Базыкин считает, что если сейчас начнут проводить учения пилотов, которые отвыкли летать без таких навигаторов, то они справятся, если нет – полеты будут рискованными.