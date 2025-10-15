Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов

Помимо этого, она предусмотрена и для тех, кто повторно уклоняется от выполнения обязанностей, установленных законодательством об иноагентах, имея судимость по аналогичной статье.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ужесточение мер направлено на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности государства. По его словам, лица, нарушающие закон, включая тех, кто находится за рубежом, должны нести ответственность «по всей строгости», передает «Радиоточка НСН».

