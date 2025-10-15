Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, усиливающий уголовную ответственность иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Закон вносит поправки в статью 330.1 УК, отменяя прежнее условие о необходимости двух административных нарушений в течение года для возбуждения уголовного дела. Теперь уголовная ответственность будет наступать уже после одного такого нарушения.

В России объяснили, для чего нужно повысить налоги для иноагентов

Помимо этого, она предусмотрена и для тех, кто повторно уклоняется от выполнения обязанностей, установленных законодательством об иноагентах, имея судимость по аналогичной статье.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ужесточение мер направлено на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности государства. По его словам, лица, нарушающие закон, включая тех, кто находится за рубежом, должны нести ответственность «по всей строгости», передает «Радиоточка НСН».

