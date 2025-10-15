«Как Уйбу!»: Чем грозит губернатору Федорищеву скандальный мат

У губернатора Федорищева уже третий «пропущенный страйк», сказал в эфире НСН Илья Гращенков, сравнив его с эксцентричным экс-главой Коми.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев своим скандальным поведением подводит федеральный центр, что может грозить ему отставкой, заявил в интервью НСН политолог Илья Гращенков.

Накануне в соцсетях появилось видео диалога Федорищева с главой Кинельского района Юрием Жидковым. 36-летний губернатор задает 60-летнему чиновнику вопрос про камень, а получив невнятный ответ, с силой хлопает его по спине и в грубой форме отправляет в отставку. Жидков после этого отправился в больницу с гипертоническим кризом. Гращенков объяснил, в чем не прав Федорищев.

«Своим поведением он сильно подвел федеральный центр, показав, что губернаторы в своем пиаре тянутся к скандальному поведению в духе Трампа или аргентинского президента Хавьера Милея, вместо того, чтобы быть тем, на кого надеются простые граждане. То есть нормальным адекватным управленцем, который помимо решения сложных задач умеет нормально коммуницировать и с людьми, и с чиновниками. Даже в армии офицеры рядовых не ругают, это разрушает сам дух дисциплины. Как это скажется на его перспективах? Либо он научится себя вести и поймет, что хайп скорее опасен для него, чем позитивен, либо не поймет. В этом случае дальнейшие такого рода скандалы уже будут под микроскопом», - разъяснил политолог.

Ранее Федорищев «вызывал на разговор» певца Егора Крида, а также прославился громкими высказываниями о коррупции в российском футболе. Гращенков отметил в этой связи, что у самарского губернатора уже три «пропущенных страйка».

«Это все ужасно, у него уже третий пропущенный страйк. Когда человек не сдержан, постоянно идет на поводу каких-то собственных нервных состояний и идей, все время влезает в истории, которые далеки от статуса губернатор, могут последовать выводы. Потому что, где Крид? Где футбол? Был такой Уйба в Коми (экс-глава Коми Владимир Уйба – прим. НСН), который вел себя похожим образом. Он на год раньше ушел в отставку и тогда насчитали 12 острых кризисных ситуаций, в которых он участвовал. Не знаю, нужно ли федеральному центру повторять этот бесценный опыт или все-таки не нужно. Когда губернатор находится в контрах с муниципальными властями, те будут всячески пробовать его подставить в любой острой ситуации. Все это рано или поздно может привести к отставке», - заключил собеседник НСН.

После того, как инцидент с Жидковым стал активно обсуждаться в СМИ, Федорищев извинился «за форму» своих высказываний, отмечает «Радиоточка НСН».

