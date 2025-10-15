Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев своим скандальным поведением подводит федеральный центр, что может грозить ему отставкой, заявил в интервью НСН политолог Илья Гращенков.

Накануне в соцсетях появилось видео диалога Федорищева с главой Кинельского района Юрием Жидковым. 36-летний губернатор задает 60-летнему чиновнику вопрос про камень, а получив невнятный ответ, с силой хлопает его по спине и в грубой форме отправляет в отставку. Жидков после этого отправился в больницу с гипертоническим кризом. Гращенков объяснил, в чем не прав Федорищев.