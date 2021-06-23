Фонтан для кисок. Дрессировщики рассказали, как помогают животным переносить жару

«На всех это влияет. Все мы состоим из плоти и крови. Конечно, есть у нас теплолюбивые животные. Например, слоны и львы. Они спокойно переносят высокую температуру. Оно и неудивительно – в Африке, где они обычно обитают, всегда жара. Главное, оградить их от попадания прямых солнечных лучей. Но вот, например, есть у нас морские животные – сивучи. Им, конечно, жара ни к чему. Поэтому мы устраиваем для них дополнительные бассейны. Они больше времени проводят в воде, вдали от палящего солнца», - рассказал Запашный.

Он отметил, что в цирке созданы все условия для того, чтобы животные нормально переносили жару.

«Наши животные находятся под круглосуточным надзором. Конечно, мы их бережем, чтобы никто не пострадал. У животных круглосуточно есть доступ к воде. Их обливают, ставят дополнительные кондиционеры. Если надо охлаждать еду, мы ее охлаждаем. Если надо разогревать, наоборот разогреваем. Мороженое можем дать, но не на постоянной основе. Скорее, так, в качестве баловства», - пошутил Запашный.

А руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что устроил в своем доме для кошек фонтан.

«В театре у нас для животных специальное кондиционирование, а своим домашним кошкам я устроил фонтан. У меня ванна стоит, я включил фонтан, холодная вода льется, и получается такой фонтанчик. Они, конечно, не купаются, но вокруг создается хороший микроклимат, воздух увлажняется, нет сухости», - пояснил дрессировщик.