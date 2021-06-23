Фонтан для кисок. Дрессировщики рассказали, как помогают животным переносить жару
Юрий Куклачев устроил для своих кошек освежающий фонтан, а Эдгард Запашный - дополнительные бассейны для сивучей.
Аномальная жара последних дней в Центральной части России – проблема не только для людей, но и для животных. Например, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» животных из-за жары начали кормить специальным фруктовым льдом, сообщает Twitter зоопарка. Так зверей пытаются спасти от экстренно высоких температур – в Нижнем Новгороде ожидается до 37 градусов тепла.
Москву тоже ожидает «тепловой стресс». По сообщениям синоптиков, 23 июня воздух прогреется до 36 градусов по Цельсию. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что любому организму противопоказана высокая температура.
«На всех это влияет. Все мы состоим из плоти и крови. Конечно, есть у нас теплолюбивые животные. Например, слоны и львы. Они спокойно переносят высокую температуру. Оно и неудивительно – в Африке, где они обычно обитают, всегда жара. Главное, оградить их от попадания прямых солнечных лучей. Но вот, например, есть у нас морские животные – сивучи. Им, конечно, жара ни к чему. Поэтому мы устраиваем для них дополнительные бассейны. Они больше времени проводят в воде, вдали от палящего солнца», - рассказал Запашный.
Он отметил, что в цирке созданы все условия для того, чтобы животные нормально переносили жару.
«Наши животные находятся под круглосуточным надзором. Конечно, мы их бережем, чтобы никто не пострадал. У животных круглосуточно есть доступ к воде. Их обливают, ставят дополнительные кондиционеры. Если надо охлаждать еду, мы ее охлаждаем. Если надо разогревать, наоборот разогреваем. Мороженое можем дать, но не на постоянной основе. Скорее, так, в качестве баловства», - пошутил Запашный.
А руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что устроил в своем доме для кошек фонтан.
«В театре у нас для животных специальное кондиционирование, а своим домашним кошкам я устроил фонтан. У меня ванна стоит, я включил фонтан, холодная вода льется, и получается такой фонтанчик. Они, конечно, не купаются, но вокруг создается хороший микроклимат, воздух увлажняется, нет сухости», - пояснил дрессировщик.
По его словам кошки нормально переносят жару, но на такую погоду они тоже реагируют по-особенному.
«Они спустились со своих специальных поролоновых домиков и перешли на кафель. Лежат на холодненьком, балдеют. Кто-то в кастрюлю залез. Главное, чтобы прямых попаданий лучей не было от солнца, а в тенечке или на кафеле - они с удовольствием. Им тепло, хорошо», - отметил руководитель Театра кошек.
Ранее стало известно, что синоптики продлили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
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