Москвичам пообещали в среду «тепловой стресс»

Самый большой тепловой стресс в среду будут переживать жители Москвы. Об этом рассказал РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.

По его словам, подобного не было даже в 2010 году, когда в течение 40 дней в столичном регионе установился антициклон, сильная жара привела к крупным лесным пожарам и задымлению в Москве.

По словам Константинова, москвичей сегодня ждут семь часов опасной для здоровья жары. Москва – «самая опасная из всех городов с точки зрения жары» страны в среду, отметил климатолог. При этом «экстремальный тепловой стресс» ожидается в этот день также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове на Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Краснодаре и Волгограде.