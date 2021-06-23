Москвичам пообещали в среду «тепловой стресс»

Самый большой тепловой стресс в среду будут переживать жители Москвы. Об этом рассказал РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.

По его словам, подобного не было даже в 2010 году, когда в течение 40 дней в столичном регионе установился антициклон, сильная жара привела к крупным лесным пожарам и задымлению в Москве.

По словам Константинова, москвичей сегодня ждут семь часов опасной для здоровья жары. Москва – «самая опасная из всех городов с точки зрения жары» страны в среду, отметил климатолог. При этом «экстремальный тепловой стресс» ожидается в этот день также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове на Дону, Воронеже, Ижевске, Ярославле, Самаре, Краснодаре и Волгограде.

В Москве побит температурный рекорд начала XX века

По данным Константинова, в Москве продолжительность опасного периода самая высокая. Она продлится с 9 утра до 16 вечера. Продолжительные прогулки под открытым солнцем не рекомендуются.

Ранее Гидрометцентр пообещал, что воздух в Москве в среду раскалится до +36 градусов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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