Госдума одобрила ужесточение наказания за нелегальную выдачу займов
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уточнении ответственности за незаконную выдачу потребительских кредитов и займов. Изменения предлагают внести в статью 171.5 Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба ведомства.
По документу ответственность за нелегальное предоставление кредитов и займов, в том числе обеспеченных ипотекой, в крупном размере — от 3,5 млн рублей — будет наступать даже без предварительного привлечения к административной по 14.56 КоАП.
Зампред комитета по конституционному и гражданскому законодательству Дмитрий Вяткин объяснил, что сейчас требуется совокупность двух факторов: неоднократности и крупного размера.
Из-за этого недобросовестные кредиторы меняют действующих лиц на подставных, а статья не работает. Принятый законопроект должен устранить этот пробел. Соответствующие поправки в КоАП приняли в первом чтении.
Ранее банки раскрыли, как подобные организации обманывают заемщиков.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россияне назвали хиты, чей кавер хотят услышать от зарубежных артистов
- Между Dexit и стабильностью: Почему Германия грозит выходом из Евросоюза
- Посольство РФ в Румынии отвергло обвинения в поджоге в Брашове
- Психотерапевт объяснила, как правильно наказывать ребенка
- Вакцины нет: Чем опасна лихорадка Зика, привезенная россиянкой с Бали
- Госдума одобрила ужесточение наказания за нелегальную выдачу займов
- Выгоднее «Лужников»: Лазарев обошел Билана, дав пять шоу подряд в Москве
- Работодателям объяснили, зачем нужно заботиться о репродуктивном здоровье сотрудников
- Экс-депутат Рады назвал две важные даты для урегулирования конфликта
- Продюсер дал совет Долиной, как остановить травлю и вернуть концерты