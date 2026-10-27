Госдума одобрила ужесточение наказания за нелегальную выдачу займов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уточнении ответственности за незаконную выдачу потребительских кредитов и займов. Изменения предлагают внести в статью 171.5 Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба ведомства.

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По документу ответственность за нелегальное предоставление кредитов и займов, в том числе обеспеченных ипотекой, в крупном размере — от 3,5 млн рублей — будет наступать даже без предварительного привлечения к административной по 14.56 КоАП.

Зампред комитета по конституционному и гражданскому законодательству Дмитрий Вяткин объяснил, что сейчас требуется совокупность двух факторов: неоднократности и крупного размера.

Из-за этого недобросовестные кредиторы меняют действующих лиц на подставных, а статья не работает. Принятый законопроект должен устранить этот пробел. Соответствующие поправки в КоАП приняли в первом чтении.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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