Работодателям объяснили, зачем нужно заботиться о репродуктивном здоровье сотрудников
На фоне нехватки персонала проведение проверок репродуктивного здоровья среди сотрудников кажется логичным, заявил НСН экономист Александр Сафонов.
Если руководители предприятий и представители бизнеса сегодня не займутся демографией на всех уровнях, то у них в перспективе возникнут глобальные проблемы не только с кадрами. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее главный научный сотрудник Института социальной демографии ФНИСЦ РАН Нина Русанова сообщила ТАСС об инициативе включения репродуктивной диспансеризации сотрудников в корпоративные программы здоровья и предусмотреть для прохождения необходимых обследований дополнительные свободные дни.
Сафонов пояснил смысл подобной заботы о трудовых коллективах.
«Для начала мы должны понимать, что забота о репродуктивном здоровье — это забота не только о здоровье женщин, но и о здоровье мужчин. Почему работодателям нужно заботиться о репродуктивном здоровье? Дело в том, что они сейчас постоянно говорят о том, что есть кадровый голод. И если сегодня не заниматься демографией на всех уровнях, то у самих работодателей, которые являются бизнесменами, возникнут как минимум две глобальные проблемы. Первая – где в будущем брать персонал для поддержания производства? Вторая – кому продавать свою продукцию? Как показывает мировой опыт, именно большое количество населения является предопределяющим с точки зрения стабилизации экономики страны, так как это большой потребительский рынок», - сказал Сафонов.
Отвечая на вопрос о том, во сколько обойдется работодателю такая поддержка сотрудников, в том числе оплачиваемый выходной, ревизия потенциально опасных рабочих мест, проверка условий труда, а также увеличение затрат на добровольное медицинское страхование, собеседник НСН напомнил о том, что в стране и сейчас действует ряд норм и законов в этой сфере.
«По Трудовому кодексу работодатель обязан предоставлять сотрудникам дни для прохождения диспансеризации. Что касается проверки состояния рабочих мест – это тоже обязанность. Каждый человек, который поступает на работу и с котором заключается трудовой договор, должен получить так называемую карту рабочего места, где описываются все вредности, с которыми он может столкнуться на работе. А когда мы говорим о поддержке в виде ДМС, то нужно понимать, на какой объем направлений распространяется эта страховка. Не исключено, что на специалистов в области репродуктивного здоровья в том числе. Поэтому невозможно сказать, во сколько эта инициатива обойдётся работодателем. Но не забывайте о том, что у нас работодатель работодателю рознь. В стране 36 миллионов человек работает в микро и малом бизнесе. А там работодатели изначально ничего делать не будут, потому что у них на это денег нет», - резюмировал Сафонов.
Ранее председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая заявила в интервью НСН, что увеличение срока максимального больничного на ребенка поможет одиноким родителям в безвыходной ситуации и не должно пугать работодателей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Инфекционист Миропольская развеяла миф об опасности коронавирусов-мутантов
- СМИ: Союзники Украины вне ЕС сократят помощь в 2027 году в пять раз
- Маркетплейсы и экономия: Почему россияне все реже ходят в торговые центры
- Россияне назвали хиты, чей кавер хотят услышать от зарубежных артистов
- Между Dexit и стабильностью: Почему Германия грозит выходом из Евросоюза
- Посольство РФ в Румынии отвергло обвинения в поджоге в Брашове
- Психотерапевт объяснила, как правильно наказывать ребенка
- Вакцины нет: Чем опасна лихорадка Зика, привезенная россиянкой с Бали
- Госдума одобрила ужесточение наказания за нелегальную выдачу займов
- Выгоднее «Лужников»: Лазарев обошел Билана, дав пять шоу подряд в Москве