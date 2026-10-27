Если руководители предприятий и представители бизнеса сегодня не займутся демографией на всех уровнях, то у них в перспективе возникнут глобальные проблемы не только с кадрами. Об этом НСН рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее главный научный сотрудник Института социальной демографии ФНИСЦ РАН Нина Русанова сообщила ТАСС об инициативе включения репродуктивной диспансеризации сотрудников в корпоративные программы здоровья и предусмотреть для прохождения необходимых обследований дополнительные свободные дни.

Сафонов пояснил смысл подобной заботы о трудовых коллективах.

«Для начала мы должны понимать, что забота о репродуктивном здоровье — это забота не только о здоровье женщин, но и о здоровье мужчин. Почему работодателям нужно заботиться о репродуктивном здоровье? Дело в том, что они сейчас постоянно говорят о том, что есть кадровый голод. И если сегодня не заниматься демографией на всех уровнях, то у самих работодателей, которые являются бизнесменами, возникнут как минимум две глобальные проблемы. Первая – где в будущем брать персонал для поддержания производства? Вторая – кому продавать свою продукцию? Как показывает мировой опыт, именно большое количество населения является предопределяющим с точки зрения стабилизации экономики страны, так как это большой потребительский рынок», - сказал Сафонов.