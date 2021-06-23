В Москве продлен оранжевый уровень опасности из-за жары
23 июня 202106:33
Синоптики продлили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, сообщает РИА Новости.
Это связано с очень высокой температурой. Предупреждение будет действовать до полудня 24 июня.
По данным Гидрометцентра, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
Между тем, в Москве побит температурный рекорд для 22 июня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что столбики термометров в столице дотянулись до отметки +33,7 градуса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru