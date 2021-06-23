В Москве продлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Синоптики продлили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Названы города Подмосковья, в которые придёт аномальная жара

Это связано с очень высокой температурой. Предупреждение будет действовать до полудня 24 июня.

По данным Гидрометцентра, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Между тем, в Москве побит температурный рекорд для 22 июня. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что столбики термометров в столице дотянулись до отметки +33,7 градуса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЖараПогода В МосквеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры