Вторая дата — 18 ноября. На нее назначили встречу лидеров Соединенных Штатов, Китая и России. Политик уверен, что между ними состоится важный разговор об украинском кризисе.



Экс-нардеп считает, что американские политики устали от поведения Киева. В случае успеха республиканцев на выборах они будут давить на него. В США поняли бессмысленность переговоров с ним из-за саботажа любых предложений.



По мнению Олейника, Зеленский играет против нынешнего главы Штатов и вмешивается в выборы. Почти каждый день президент Украины дает интервью с тезисами о «слабом Трампе», который не может говорить с Путиным на равных и не дает ракеты.



Бывший депутат напомнил, что резкую позицию против Зеленского выражали еще спецпосланник Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент и бизнесмен Илон Маск.



Ранее Дональд Трамп анонсировал скорое проведение трехсторонних переговоров по Украине.

