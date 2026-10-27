Экс-депутат Рады назвал две важные даты для урегулирования конфликта

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Газетой.Ru» назвал две даты, которые могут серьезно повлиять на ход конфликта на Украине. Первая — 3 ноября, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс США. По их итогам станет понятно, сможет ли Дональд Трамп дальше давить на Владимира Зеленского.

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Вторая дата — 18 ноября. На нее назначили встречу лидеров Соединенных Штатов, Китая и России. Политик уверен, что между ними состоится важный разговор об украинском кризисе.

Экс-нардеп считает, что американские политики устали от поведения Киева. В случае успеха республиканцев на выборах они будут давить на него. В США поняли бессмысленность переговоров с ним из-за саботажа любых предложений.

По мнению Олейника, Зеленский играет против нынешнего главы Штатов и вмешивается в выборы. Почти каждый день президент Украины дает интервью с тезисами о «слабом Трампе», который не может говорить с Путиным на равных и не дает ракеты.

Бывший депутат напомнил, что резкую позицию против Зеленского выражали еще спецпосланник Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент и бизнесмен Илон Маск.

Ранее Дональд Трамп анонсировал скорое проведение трехсторонних переговоров по Украине.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраина

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