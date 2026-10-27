«А это такой вот способ заработка ­– генерация буквосодержащего продукта. С помощью нейросети можно создать что-то, что будет более-менее читаемым, даже, может быть, увлекательным чтивом. Но такие вещи люди создают и без помощи ИИ, просто медленнее», – сказал Лукьяненко.

Как рассказал писатель, такого рода произведения стоило бы маркировать. Это бы соответствовало правилам хорошего вкуса, хотя в России уже есть зачатки такой практики.

«В России сейчас тоже много такого создается. Особенно на электронных площадках. Там пытаются проверять контент с помощью других нейросетей и ставят значок, что это создано с помощью ИИ. Кого-то это отвращает от того, чтобы такие книги читать. А кто-то согласен и говорит, что ему все равно. Как правило, это развлекательная литература, и если человеку нравятся приключения персонажа, то почему бы не почитать творчество нейросети за небольшие деньги. Бороться с этим, на мой взгляд, бесполезно. Это можно сравнить с тем, что кто-то вешает на стены картины, а кто-то коврик с нарисованным лебедем. Кто-то читает книжки, написанные людьми и где есть какая-то мысль, а кто-то просто убивает время, читая набор букв от нейросетки», – отметил Лукьяненко.

Писатель рассказал, что спрос на сгенерированные книги действительно есть. По его словам, особенно тут выделятся серии про какого-то одного персонажа.

«Иногда первая книга пишется самим человеком и привлекает группу читателей, а иногда и сразу с помощью ИИ», – сказал Лукьяненко.

Сам собеседник НСН тоже иногда использует нейросети, но строго в этических рамках.

«Для проверки каких-то данных, хотя и за нейросетью тоже надо проверять. Также для расчетов, уточнения каких-то деталей. Иногда это просто бывает быстрее, чем обычный поиск в интернете. Тут еще важно всегда с точки зрения здравого смысла оценивать то, что тебе говорит нейросеть, поскольку все модели в принципе склонны к галлюцинациям», – добавил Сергей Лукьяненко.

Ранее руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова рассказала НСН, как авторы сегодня используют нейросети.

