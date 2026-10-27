Убивают время: Почему российские читатели не брезгуют созданными ИИ книгами
Книги, сгенерированные нейросетью, это «набор букв» без важной мысли, хотя многих это не смущает, заявил НСН Сергей Лукьяненко.
Генерация буквосодержащего продукта – такими словами писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН охарактеризовал деятельность писательницы из ЮАР, заработавшей миллион долларов на созданных нейросетью книгах.
Писательница из ЮАР выпустила 371 книгу с помощью искусственного интеллекта. Женщина публикуется под псевдонимом Корал Харт. Персонажей и план глав, по ее словам, она продумывает сама, а затем полностью готовый текст произведения для нее создает нейросеть. Этот алгоритм позволяет Харт выпускать одну книгу за 45 минут. С начала года женщина заработала них более 1 млн долларов. Лукьяненко уверен, что с помощью ИИ создать достойную книгу невозможно.
«А это такой вот способ заработка – генерация буквосодержащего продукта. С помощью нейросети можно создать что-то, что будет более-менее читаемым, даже, может быть, увлекательным чтивом. Но такие вещи люди создают и без помощи ИИ, просто медленнее», – сказал Лукьяненко.
Как рассказал писатель, такого рода произведения стоило бы маркировать. Это бы соответствовало правилам хорошего вкуса, хотя в России уже есть зачатки такой практики.
«В России сейчас тоже много такого создается. Особенно на электронных площадках. Там пытаются проверять контент с помощью других нейросетей и ставят значок, что это создано с помощью ИИ. Кого-то это отвращает от того, чтобы такие книги читать. А кто-то согласен и говорит, что ему все равно. Как правило, это развлекательная литература, и если человеку нравятся приключения персонажа, то почему бы не почитать творчество нейросети за небольшие деньги. Бороться с этим, на мой взгляд, бесполезно. Это можно сравнить с тем, что кто-то вешает на стены картины, а кто-то коврик с нарисованным лебедем. Кто-то читает книжки, написанные людьми и где есть какая-то мысль, а кто-то просто убивает время, читая набор букв от нейросетки», – отметил Лукьяненко.
Писатель рассказал, что спрос на сгенерированные книги действительно есть. По его словам, особенно тут выделятся серии про какого-то одного персонажа.
«Иногда первая книга пишется самим человеком и привлекает группу читателей, а иногда и сразу с помощью ИИ», – сказал Лукьяненко.
Сам собеседник НСН тоже иногда использует нейросети, но строго в этических рамках.
«Для проверки каких-то данных, хотя и за нейросетью тоже надо проверять. Также для расчетов, уточнения каких-то деталей. Иногда это просто бывает быстрее, чем обычный поиск в интернете. Тут еще важно всегда с точки зрения здравого смысла оценивать то, что тебе говорит нейросеть, поскольку все модели в принципе склонны к галлюцинациям», – добавил Сергей Лукьяненко.
Ранее руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова рассказала НСН, как авторы сегодня используют нейросети.
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