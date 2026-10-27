Провести пять шоу на небольшой площадке гораздо выгоднее, чем дать один концерт в «Лужниках», объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Поп-певец Сергей Лазарев с 22 по 26 октября дал сразу пять подряд шоу «Шоумен» на столичной «Live Арене», вмещающей до 11 тысяч зрителей. По его словам, на выступлениях был аншлаг. В середине октября Лазарев собрал три подряд 23-тысячных «СКА Арены» в Санкт-Петербурге. Финкельштейн отметил, что такой формат выгоднее концертов на больших стадионах.