Выгоднее «Лужников»: Лазарев обошел Билана, дав пять шоу подряд в Москве
Сергей Лазарев установил рекорд «Live Арены», но не все артисты готовы дать пять концертов подряд, даже если они продаются, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Провести пять шоу на небольшой площадке гораздо выгоднее, чем дать один концерт в «Лужниках», объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Поп-певец Сергей Лазарев с 22 по 26 октября дал сразу пять подряд шоу «Шоумен» на столичной «Live Арене», вмещающей до 11 тысяч зрителей. По его словам, на выступлениях был аншлаг. В середине октября Лазарев собрал три подряд 23-тысячных «СКА Арены» в Санкт-Петербурге. Финкельштейн отметил, что такой формат выгоднее концертов на больших стадионах.
«Многие артисты хотят собрать стадион, они получают другой уровень энергетики, но выгоднее, конечно, проводить пять шоу подряд в небольших залах. Это абсолютно точно гораздо выгоднее, чем провести концерт в "Лужниках". Для "Live Арены" это рекорд. При этом не все артисты могут дать пять концертов подряд, даже если они продаются, нужно иметь физические возможности. Например, Дима Билан говорит, что не может столько физически работать. Лазарев большой профессионал, и люди с удовольствием ходят посмотреть на его концерты», - подчеркнул он.
При этом Финкельштейн напомнил, что Билан в этом году дал три подряд концерта на «Live Арене» и собрал 35 тысяч зрителей на московской «ВТБ Арене», а на лето 2027 года заявил концерт в «Лужниках».
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что после концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 31 октября число зрителей, увидевших его стадионный тур, превысит 400 тысяч человек.
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