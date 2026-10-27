До этого журналист Александр Коц предположил, что подобные действия нужны Киеву, чтобы «войну почувствовал каждый». Однако на деле россияне становятся только злее, уверен он.



По мнению Колесника, такими ударами Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры, особенно накануне встречи лидеров России, Китая и США. Эксперт считает, что любые мирные инициативы означают для президента Украины уничтожение.



Он подчеркнул, что в этом заинтересованы коллективный Запад и некоторые европейские страны, для которых завершение кризиса тоже сравнимо с поражением.



Недавно сообщали, что число жертв ракетного удара по заводу в Орле выросло до пяти человек.

