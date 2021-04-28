Куклачев чипировал 200 кошек и 10 собак, и всем советует
Руководитель Театра кошек Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы о чипировании домашних животных.
В Госдуму внесен законопроект об обязательном чипировании и постановке на учет домашних животных. Основатель и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил мнение, что такой закон поможет решить проблему брошенных на улицу питомцев.
«Это необходимо решить как можно скорее. Представьте ситуацию: собаку подобрали на улице, проверили чип, обратились к хозяину: «Иван Иванович, Вашу собачку нашли». А он в ответ: «Ой, она мне не нужна». Тогда платите штраф за содержание собачьего питомника. Только так», - рассказал артист.
По его мнению, чипирование никак не может повлиять ни на психику, ни на здоровье питомцев. При этом важно, чтобы после принятия закона появился единый формат чипов, чтобы избежать путаницы.
«Это абсолютно безопасно. Животным под кожу в шею вводят через шприц маленькую штучку, в которой сразу написано, кто хозяин, когда были сделаны прививки, адрес и так далее. Все это потом видно в интернете. Только должно быть одноформатное чипирование. Это как с телевизорами. Там есть форматы PAL, SECAM. Так и с чипами для животных. В Финляндии один формат чипов, в Японии - другой, а в Израиле – четвертый. Каждый чипирует по-своему. Нужен один стандарт, чтобы было легче узнать информацию о животном», - считает Куклачев.
Он добавил, что чипирование – самое лучшее решение в настоящее время. Чип поможет и для поиска пропавших домашних животных, и для учета брошенных питомцев.
«Нет другого пути, чип это самое лучшее, самое удобное. У меня 200 кошек и 10 собак, и все чипированы. И мы уже больше 30 лет это делаем, потому что за границу с животными нельзя было выехать без чипа», - рассказал руководитель Театра кошек.
Ранее доктор ветеринарных наук Денис Колбасов в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» посоветовал не спешить с прививкой питомцев от COVID-19.
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