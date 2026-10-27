Продюсер дал совет Долиной, как остановить травлю и вернуть концерты
Продюсер Евгений Бабичев в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что спасти репутацию Ларисы Долиной после скандала с квартирой помогут только благотворительность и отказ от публичных разговоров об этой истории.
По словам музыкального критика, случай артистки особенно сложный. Она все еще сталкивается с травлей и отменой концертов, потому что продолжает злить людей своим поведением.
Бабичев напомнил, что после истории с мошенниками Долина уехала на отдых в Эмираты и потратила там больше миллиона рублей. Позже получила в подарок от влиятельных друзей квартиру. По мнению продюсера, это показывает, что она не сделала выводов и показывает привилегии. Это вызывает раздражение публики и отказ покупать билеты.
Эксперт считает, что певице нужно перестать доказывать свою правоту. Выход он видит в передаче части средств на благотворительность или простом молчании по теме скандала. Исполнительница может появляться в программах и давать интервью, но от вопросов о прошлом лучше отказываться, добавил Евгений Бабичев.
Недавно директор народной артистки России Сергей Пудовкин призвал прекратить ее травлю.
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