Продюсер дал совет Долиной, как остановить травлю и вернуть концерты

Продюсер Евгений Бабичев в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что спасти репутацию Ларисы Долиной после скандала с квартирой помогут только благотворительность и отказ от публичных разговоров об этой истории.

Навели порчу: Долина приостановила выступления и отменила пять концертов до конца года

По словам музыкального критика, случай артистки особенно сложный. Она все еще сталкивается с травлей и отменой концертов, потому что продолжает злить людей своим поведением.

Бабичев напомнил, что после истории с мошенниками Долина уехала на отдых в Эмираты и потратила там больше миллиона рублей. Позже получила в подарок от влиятельных друзей квартиру. По мнению продюсера, это показывает, что она не сделала выводов и показывает привилегии. Это вызывает раздражение публики и отказ покупать билеты.

Эксперт считает, что певице нужно перестать доказывать свою правоту. Выход он видит в передаче части средств на благотворительность или простом молчании по теме скандала. Исполнительница может появляться в программах и давать интервью, но от вопросов о прошлом лучше отказываться, добавил Евгений Бабичев.

Недавно директор народной артистки России Сергей Пудовкин призвал прекратить ее травлю.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПевицаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры