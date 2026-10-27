Минобороны: ПВО уничтожила 71 украинский беспилотник за день 27 октября

В оборонном ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА над территориями Белгородского, Брянского, Калужского, Курского, Орловского и Тульского регионов, а также Подмосковья.



Недавно писали, что в Запорожской области один человек погиб при атаке беспилотников на автобус. Машина следовала из Симферополя в Москву. Летательные аппараты ударили по ней в районе Приморска.

