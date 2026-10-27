Минобороны: ПВО уничтожила 71 украинский беспилотник за день 27 октября
Дежурные силы ПВО за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 71 украинское беспилотное летательное средство. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА над территориями Белгородского, Брянского, Калужского, Курского, Орловского и Тульского регионов, а также Подмосковья.
Недавно писали, что в Запорожской области один человек погиб при атаке беспилотников на автобус. Машина следовала из Симферополя в Москву. Летательные аппараты ударили по ней в районе Приморска.
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