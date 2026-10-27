Психиатр Кайдан назвала главные отличия СДВГ от обычного истощения
Психиатр многопрофильной клиники «К+31 Запад», кандидат медицинских наук Мария Кайдан в беседе с «Лентой.ру» объяснила, проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности отличаются от обычного эмоционального истощения, но могут быть похожи.
Врач добавила, что последнее возникает по разным причинам, в том числе на фоне длительных перегрузок, нарушений сна и психических расстройств. СДВГ же относится к расстройствам нейроразвития.
К общим симптомам она отнесла трудности с концентрацией и ощущение эмоциональной нестабильности.
Причем при СДВГ эти трудности сопровождают человека многие годы, начиная с детства. С другой стороны, истощение или выгорание проявляется в сознательном возрасте, обычно после значительных перегрузок и переживаний на работе.
Также при синдроме дефицита внимания и гиперактивности внимание избирательное. Человек фокусируется на интересном и не может сосредоточиться на рутине. При втором состоянии внимание слабеет равномерно, а ко всем процессам жизни возникает апатия.
Ранее рассказывали, почему люди с СДВГ чаще становятся успешными.
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