Психиатр Кайдан назвала главные отличия СДВГ от обычного истощения

Психиатр многопрофильной клиники «К+31 Запад», кандидат медицинских наук Мария Кайдан в беседе с «Лентой.ру» объяснила, проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности отличаются от обычного эмоционального истощения, но могут быть похожи.

Психолог рассказала, как распознать СДВГ у ребенка

Врач добавила, что последнее возникает по разным причинам, в том числе на фоне длительных перегрузок, нарушений сна и психических расстройств. СДВГ же относится к расстройствам нейроразвития.

К общим симптомам она отнесла трудности с концентрацией и ощущение эмоциональной нестабильности.

Причем при СДВГ эти трудности сопровождают человека многие годы, начиная с детства. С другой стороны, истощение или выгорание проявляется в сознательном возрасте, обычно после значительных перегрузок и переживаний на работе.

Также при синдроме дефицита внимания и гиперактивности внимание избирательное. Человек фокусируется на интересном и не может сосредоточиться на рутине. При втором состоянии внимание слабеет равномерно, а ко всем процессам жизни возникает апатия.

Ранее рассказывали, почему люди с СДВГ чаще становятся успешными.

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ФОТО: ТАСС / DPA
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