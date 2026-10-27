Психиатр Кайдан назвала главные отличия СДВГ от обычного истощения

Врач добавила, что последнее возникает по разным причинам, в том числе на фоне длительных перегрузок, нарушений сна и психических расстройств. СДВГ же относится к расстройствам нейроразвития.



К общим симптомам она отнесла трудности с концентрацией и ощущение эмоциональной нестабильности.



Причем при СДВГ эти трудности сопровождают человека многие годы, начиная с детства. С другой стороны, истощение или выгорание проявляется в сознательном возрасте, обычно после значительных перегрузок и переживаний на работе.



Также при синдроме дефицита внимания и гиперактивности внимание избирательное. Человек фокусируется на интересном и не может сосредоточиться на рутине. При втором состоянии внимание слабеет равномерно, а ко всем процессам жизни возникает апатия.



Ранее рассказывали, почему люди с СДВГ чаще становятся успешными.

