Фонд Серова познакомил гостей фестиваля «НАШИ ГОРОДЕ» с современным искусством

«Все, какие можно, современные техники мы собрали. Дети от мала до велика делают объемные картинки, работают в технике «паперкрафт», создают 3D-фигуры, которые модно сейчас вешать в комнатах детей: головы оленя, медведя. Работают в силуэтной технике. Дети двух-трех лет рисуют с мастерами пальчиковыми красками. Малышей привлекают герои из современных фильмов, и 3D-принтер работает, показывает, как печатается модель. Она будет готова через семь-восемь часов. Также мастер привез уже готовые фигуры, чтобы их продемонстрировать: черепа, фигурки разных героев, черепашки. Дети их разукрашивают сами. Их учат это делать акрилом и аэрографом.Взрослым тоже дают такую возможность.

Взрослые создают абстрактную интерьерную картину на холстах размером 50Х50 см в технике «флюид арт». Это очень современная популярная техника рисования жидким акрилом. К нам в Россию два года назад пришла. Несем творчество людям, в массы, чтобы все раскрывали себя под нашу прекрасную музыку!» - отметила Ольга Иванова.

Фонд Валентина Серова, созданный в 2002 году, проводит выставки, вернисажи, показы работ молодых талантливых художников, реализует программы, направленные на воспитание молодой творческой интеллигенции, поддерживает и развивает связи с организациями для сохранения наследия выдающего русского художника.

Ранее НСН рассказала о москвичах, которые уже стали создателями и обладателями предметов современного искусства благодаря мастер-классам Фонда Валентина Серова.

