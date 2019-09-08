Фонд Серова познакомил гостей фестиваля «НАШИ ГОРОДЕ» с современным искусством
Директор Фонда Валентина Серова Ольга Иванова в интервью НСН рассказала, как создать предмет современного искусства самостоятельно.
8 сентября нa прoспекте Aкaдемикa Aндрея Сaхaрoвa прoхoдит втoрoй день грaндиoзнoгo фестивaля «НAШИ В ГOРOДЕ». Нa сцене выступaют aртисты oтгремевшегo недaвнo юбилейнoгo «НAШЕСТВИЯ». Oргaнизaтoры мерoприятия сooбщили, чтo к 15:00 чaсaм второго дня фестивaля его пoсетилo 34 тысячи челoвек. В первый день фестиваля гостей было более 100 тысяч.
Помимо музыки на фестивале представлены различные активности на любой вкус: от воркаут-зон до мастер-классов по искусству. Директор Фонда Валентина Серова Ольга Иванова в интервью НСН рассказала, что для фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» была подготовлена специальная программа, посвященная новым техникам современного искусства, которая интересна и детям, и взрослым.
«Все, какие можно, современные техники мы собрали. Дети от мала до велика делают объемные картинки, работают в технике «паперкрафт», создают 3D-фигуры, которые модно сейчас вешать в комнатах детей: головы оленя, медведя. Работают в силуэтной технике. Дети двух-трех лет рисуют с мастерами пальчиковыми красками. Малышей привлекают герои из современных фильмов, и 3D-принтер работает, показывает, как печатается модель. Она будет готова через семь-восемь часов. Также мастер привез уже готовые фигуры, чтобы их продемонстрировать: черепа, фигурки разных героев, черепашки. Дети их разукрашивают сами. Их учат это делать акрилом и аэрографом.Взрослым тоже дают такую возможность.
Взрослые создают абстрактную интерьерную картину на холстах размером 50Х50 см в технике «флюид арт». Это очень современная популярная техника рисования жидким акрилом. К нам в Россию два года назад пришла. Несем творчество людям, в массы, чтобы все раскрывали себя под нашу прекрасную музыку!» - отметила Ольга Иванова.
Фонд Валентина Серова, созданный в 2002 году, проводит выставки, вернисажи, показы работ молодых талантливых художников, реализует программы, направленные на воспитание молодой творческой интеллигенции, поддерживает и развивает связи с организациями для сохранения наследия выдающего русского художника.
Ранее НСН рассказала о москвичах, которые уже стали создателями и обладателями предметов современного искусства благодаря мастер-классам Фонда Валентина Серова.
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