«Ундервуд» оценили профессионализм организаторов фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

В день рождения Москвы, в честь ее 872-летия, радиостанция «НАШЕ Радио» решила устроить настоящий подарок всем поклонникам хорошей музыки и тем, кто успел соскучиться по «НАШЕСТВИЮ» - фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».

Максим Кучеренко из группы «Ундервуд» рассказал НСН о положительных сторонах подготовки к проведению фестиваля в городе.

«С чем это можно сравнить? Конечно, напрашивается сравнение с «Нашествием», поскольку ресурсы и традиции перенесены сюда в центр Москвы. Это здорово, поскольку 250 тысяч человек, которые собираются ежегодно на «Нашествии», это сила, которая может быть распределена в течение года. Площадки могут по-настоящему стать энергоносными, а что еще более важно, профессионально и качественно сделаны, транслированы, тем самым расширяющие нашу музыкальную рок-культуру. Так что все класс!» - воскликнул он.

Ранее лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев поделился с НСН, что впервые за много лет коллектив отметит день рождения столицы. Он рассказал, как публика принимала обновленный коллектив, который выступал первым в программе фестиваля.

