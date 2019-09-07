«Ундервуд» оценили профессионализм организаторов фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
Участник музыкального коллектива Максим Кучеренко рассказал НСН о преимуществах проведения большого рок-концерта в центре Москвы.
В день рождения Москвы, в честь ее 872-летия, радиостанция «НАШЕ Радио» решила устроить настоящий подарок всем поклонникам хорошей музыки и тем, кто успел соскучиться по «НАШЕСТВИЮ» - фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».
Максим Кучеренко из группы «Ундервуд» рассказал НСН о положительных сторонах подготовки к проведению фестиваля в городе.
«С чем это можно сравнить? Конечно, напрашивается сравнение с «Нашествием», поскольку ресурсы и традиции перенесены сюда в центр Москвы. Это здорово, поскольку 250 тысяч человек, которые собираются ежегодно на «Нашествии», это сила, которая может быть распределена в течение года. Площадки могут по-настоящему стать энергоносными, а что еще более важно, профессионально и качественно сделаны, транслированы, тем самым расширяющие нашу музыкальную рок-культуру. Так что все класс!» - воскликнул он.
Ранее лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев поделился с НСН, что впервые за много лет коллектив отметит день рождения столицы. Он рассказал, как публика принимала обновленный коллектив, который выступал первым в программе фестиваля.
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