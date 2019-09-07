«НАШИ В ГОРОДЕ» и Фонд Валентина Серова раскроют творческие способности москвичей

7 сентября14:56
Ольга Болдырева

Мастера Фонда Валентина Серова дадут бесплатные художественные уроки в шатре фестваля «НАШИ В ГОРОДЕ».

Необычные творческие мастер-классы для всей семьи, организованные Фондом Валентина Серова, дадут возможность участникам попробовать свои силы в создании картин в различных техниках, уникальных объемных открыток, стильных аппликаций, а также объемных фигур в технике «паперкрафт». Все желающие смогут почувствовать себя дизайнерами, раскрашивая заготовки в яркий цвет.

Опытные наставники научат создавать абстрактные картины, которые украсят любой интерьер. Для их создания не потребуются специальной подготовки, обещают организаторы.

ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
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Созданные предметы искусства каждый участник мастер-классов сможет забрать себе совершенно бесплатно.

Ранее НСН рассказала о выставке уникальной техники на площадке о фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ФестивальМосква