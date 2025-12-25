Экс-замглавы ГСУ СК России за присвоение изъятых вещей получил на 10 лет

Басманный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя Главного следственного управления СК России Александру Избенко, сообщают «Известия».

Он признан виновным в присвоении вещественных доказательств по уголовным делам и приговорён к 10 годам колонии.
Избенко также должен выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей, лишён специального звания и классного чина.

Следствие доказало 18 эпизодов преступной деятельности, в ходе которых был причинён ущерб на общую сумму 215 миллионов рублей. Похищенные ценности, стоимостью от 200 до 215 тысяч евро за эпизод, экс-чиновник обращал в деньги, а на них приобретал недвижимость и автомобили, оформляя имущество на родственников. Часть средств, более 19 миллионов рублей, взыскана в доход государства, удовлетворены иски потерпевших.

Ранее в Хакасии главу района задержали из-за госконтракта на 1,1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПриговорСКРСуды

Горячие новости

Все новости

партнеры