От бега до йоги: Какой вид спорта поможет в борьбе со стрессом

Даже 15 минут активной физической нагрузки в день помогут в борьбе со стрессом, сказала НСН Елена Силина.

Регулярные занятия спортом помогут снизить уровень стресса, начать внедрять в жизнь новую полезную привычку можно с непродолжительных прогулок быстрым шагом, отметила в беседе с НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Аэробные нагрузки средней интенсивности на 30-45 минут особенно эффективны для выработки эндорфинов — «гормонов счастья, пишут «Известия» со ссылкой на мастер-тренера направления групповых программ XFIT Анастасию Юркову. Как сообщает издание, для снижения уровня кортизола и адреналина хорошо подходят интенсивные силовые и интервальные тренировки, а также занятия с элементами единоборств. Силина заметила, что россияне все чаще выбирают спорт для борьбы со стрессом.

«Исследования действительно подтверждают: регулярные занятия спортом и фитнесом стимулируют выработку эндорфинов — «гормонов счастья», стабилизируют работу нервной системы и помогают организму справляться с эмоциональными перегрузками. Прекрасно подойдут активности средней и низкой интенсивности. Это бег трусцой, плавание, велосипед, йога или пилатес. Они позволяют мягко включить организм в работу, снять внутреннее напряжение и постепенно укрепить сердечно-сосудистую систему. Для тех, кто готов к более динамичным форматам, хороши интервальные тренировки, занятия с элементами боевых искусств или функциональный тренинг», - заявила она.

Как добавила собеседница НСН, начать можно с ежедневных 15-минутных тренировок. При этом важно найти вид активности, которая не будет в тягость.

«Вводить спорт в жизнь важно постепенно, с учетом индивидуальных особенностей. Для начинающих достаточно 15 минут умеренной активности в день: прогулка быстрым шагом, приседания или легкая растяжка. Затем можно увеличивать время и интенсивность занятий на 10 минут каждую неделю. Главное — регулярность и постепенность. Постепенное включение физических активностей делает их естественной частью жизни и позволяет закрепить позитивный эффект. Самое важное — найти тот вид активности, который приносит удовольствие. Именно это станет главным стимулом для продолжения занятий, улучшения ментального здоровья и качества жизни в целом», - сказала Силина.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СтрессСпортЗдоровье

