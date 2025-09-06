Аэробные нагрузки средней интенсивности на 30-45 минут особенно эффективны для выработки эндорфинов — «гормонов счастья, пишут «Известия» со ссылкой на мастер-тренера направления групповых программ XFIT Анастасию Юркову. Как сообщает издание, для снижения уровня кортизола и адреналина хорошо подходят интенсивные силовые и интервальные тренировки, а также занятия с элементами единоборств. Силина заметила, что россияне все чаще выбирают спорт для борьбы со стрессом.

«Исследования действительно подтверждают: регулярные занятия спортом и фитнесом стимулируют выработку эндорфинов — «гормонов счастья», стабилизируют работу нервной системы и помогают организму справляться с эмоциональными перегрузками. Прекрасно подойдут активности средней и низкой интенсивности. Это бег трусцой, плавание, велосипед, йога или пилатес. Они позволяют мягко включить организм в работу, снять внутреннее напряжение и постепенно укрепить сердечно-сосудистую систему. Для тех, кто готов к более динамичным форматам, хороши интервальные тренировки, занятия с элементами боевых искусств или функциональный тренинг», - заявила она.