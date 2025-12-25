Скончавшийся норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске

Обнаружившие тело норвежского биатлониста Сиверта Баккена в итальянском отеле обратили внимание на гипоксическую маску, сообщила пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

Там указали, что не владеют информацией о том, как и для чего маска была приобретена и использована. Смерть 28-летнего трёхкратного чемпиона Европы, произошедшая 23 декабря, стала шоком для спортивного сообщества. В последний раз Баккен соревновался 21 декабря на Кубке мира.

И.о. генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар назвала произошедшее трагедией, оставляющей множество вопросов, и выразила поддержку семье спортсмена.

Ранее стало известно, что биатлонистка Симон предстанет перед судом по делу о краже и мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

