СМИ: ВСУ лишились возможности внезапной атаки после Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) после неудачного наступления в Курской области лишились способности проводить внезапные сухопутные операции, пишет британская газета Guardian.
Издание отмечает, что внутри Украины растет обеспокоенность стратегическими последствиями провалившихся военных действий последних лет.
По данным Guardian, ряд украинских источников считает, что серия неудачных операций, включая атаку на Курскую область, привела к ослаблению позиций украинских войск. В публикации указывается, что после этих событий Украина, по всей видимости, утратила возможность организовывать неожиданные наземные наступления.
Подразделения ВСУ перешли в наступление на территории Курской области рано утром 6 августа 2024 года, однако их продвижение было остановлено. В апреле 2025 года российская сторона объявила о завершении операции по освобождению региона. Позднее сообщалось, что потери украинских войск на этом направлении превысили 76 тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома
- Депутат Шолохов поддержал создание нацпроекта по строительству цирков
- В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам
- Юрист объяснил, как при разводе забрать подаренный автомобиль
- СМИ: Таможенники ЕС не пропускают новогодние посылки из России из-за «роскоши»
- Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки
- Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
- Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»
- «Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям
- Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru