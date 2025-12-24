СМИ: ВСУ лишились возможности внезапной атаки после Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после неудачного наступления в Курской области лишились способности проводить внезапные сухопутные операции, пишет британская газета Guardian.

Издание отмечает, что внутри Украины растет обеспокоенность стратегическими последствиями провалившихся военных действий последних лет.

Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью

По данным Guardian, ряд украинских источников считает, что серия неудачных операций, включая атаку на Курскую область, привела к ослаблению позиций украинских войск. В публикации указывается, что после этих событий Украина, по всей видимости, утратила возможность организовывать неожиданные наземные наступления.

Подразделения ВСУ перешли в наступление на территории Курской области рано утром 6 августа 2024 года, однако их продвижение было остановлено. В апреле 2025 года российская сторона объявила о завершении операции по освобождению региона. Позднее сообщалось, что потери украинских войск на этом направлении превысили 76 тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры