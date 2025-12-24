По данным Guardian, ряд украинских источников считает, что серия неудачных операций, включая атаку на Курскую область, привела к ослаблению позиций украинских войск. В публикации указывается, что после этих событий Украина, по всей видимости, утратила возможность организовывать неожиданные наземные наступления.

Подразделения ВСУ перешли в наступление на территории Курской области рано утром 6 августа 2024 года, однако их продвижение было остановлено. В апреле 2025 года российская сторона объявила о завершении операции по освобождению региона. Позднее сообщалось, что потери украинских войск на этом направлении превысили 76 тысяч военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

