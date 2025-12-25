В Бурятии построят «суперколонию» на 3000 заключенных
Власти настаивают на строительстве «суперколонии» в Улан-Удэ, сообщает Forbes.
Проект строительства крупного исправительного комплекса на 3000 человек, считавшийся замороженным, реанимирован. Об этом заявил новый руководитель республиканского УФСИН Максим Свись. Он пообещал, что «все будет воплощено» в период с 2031 по 2035 годы. Это решение противоречит прежним заявлениям властей. Год назад глава Бурятии Алексей Цыденов говорил об отсрочке проекта из-за отсутствия финансирования, отмечая, что «актуальность строительства упала», так как «пo пoнятным пpичинaм кoлoнии вce пooпycтeли».
План по возведению колонии, оцененный в более чем 20 млрд рублей, с самого начала сопровождался скандалами. После отказа от размещения в спальном районе из-за протестов горожан, власти выбрали участок у ТЭЦ-2 в микрорайоне Энергетик, что также вызвало резкое неприятие местных жителей, выступающих против вырубки леса и строительства тюрьмы рядом с их домами.
В Бурятии построят «суперколонию» на 3000 заключенных
