В Бурятии построят «суперколонию» на 3000 заключенных

Проект строительства крупного исправительного комплекса на 3000 человек, считавшийся замороженным, реанимирован. Об этом заявил новый руководитель республиканского УФСИН Максим Свись. Он пообещал, что «все будет воплощено» в период с 2031 по 2035 годы. Это решение противоречит прежним заявлениям властей. Год назад глава Бурятии Алексей Цыденов говорил об отсрочке проекта из-за отсутствия финансирования, отмечая, что «актуальность строительства упала», так как «пo пoнятным пpичинaм кoлoнии вce пooпycтeли».

План по возведению колонии, оцененный в более чем 20 млрд рублей, с самого начала сопровождался скандалами. После отказа от размещения в спальном районе из-за протестов горожан, власти выбрали участок у ТЭЦ-2 в микрорайоне Энергетик, что также вызвало резкое неприятие местных жителей, выступающих против вырубки леса и строительства тюрьмы рядом с их домами.

