Фитнес-клубы готовы раскошелиться ради открытия
Генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Николаевич Прянишников в интервью НСН спрогнозировал снижение цен в индустрии после открытия фитнес-клубов.
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России составила перечень мер для организации безопасного функционирования клубов после снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится на сайте ассоциации. Список подготовлен для Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, передаёт ТАСС.
В частности, констатирована необходимость соблюдения дистанции в полтора метра среди занимающихся. Бесплатная заморозка контрактов сроком до трех месяцев будет предоставлена клиентам из групп риска, в частности, беременным и гражданам старше 65 лет.
Для контроля на входе в фитнесс-клубы необходимо выделить средства на покупку бесконтактных термометров. Кроме того, надо обеспечить постоянное дежурство персонала для проведения соответствующего контроля, отмечается в перечне мер.
Генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников стал одним из разработчиков мер безопасности для фитнес-центров в связи с коронавирусом. В интервью НСН он назвал коалиционное решение взвешенным.
«Если эти меры буду внедрены, нам кажется, что, с одной стороны, будет обеспечена безопасность наших клиентов, с другой стороны, фитнес-клубы смогут работать с разумными ограничениями. Комплекс мер, который мы предложили – это оптимальное решение и для людей, и для государства, и для операторов фитнес-индустрии», - заявил эксперт.
По его мнению, фитнес-клубы смогут удовлетворить желание заниматься своим клиентам. Их количество будет регулироваться несколькими факторами и позволит преодолеть ажиотажный спрос на услуги
«Будут действовать несколько факторов. С одной стороны, люди соскучились по фитнесу и набрали килограммы – знаю это по своим клиентам. На карантине люди больше кушают, набирают килограммы, им уже нужно приводить себя в форму. Это – плюс. Минусом, с другой стороны, будет то, что у людей теперь меньше денег и кто-то еще будет опасаться разных заражений», - считает генеральный директор Русской Фитнес Группы.
Николай Прянишников не прогнозирует при этом роста цен на абонементы посетителям фитнес-клубов.
«Я ожидаю, что мы не будем повышать цены. Наоборот. Мы предлагаем карты со скидкой приблизительно 20 процентов. Мы понимаем, что нам нужно понести дополнительные расходы на безопасность наших клиентов. Но понимаем также, что у людей не будет больше денег для оплаты абонементов. Думаю, цены будут немного ниже, чем до коронавируса», - заявил гендиректор сети фитнес-клубов World Class.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, как помочь бизнесу.
«Надо говорить о комплексе мер, который бы мотивировал владельцев, менеджеров бороться за бизнес, сохранять его, чтобы, когда все это пройдет, активно принять участие в восстановлении всей российской экономики. Они сейчас – главная ценность, о них надо думать, а не отдельные меры обсуждать», - подчеркнул он.
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