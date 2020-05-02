Фитнес-клубы готовы раскошелиться ради открытия

По его мнению, фитнес-клубы смогут удовлетворить желание заниматься своим клиентам. Их количество будет регулироваться несколькими факторами и позволит преодолеть ажиотажный спрос на услуги

«Будут действовать несколько факторов. С одной стороны, люди соскучились по фитнесу и набрали килограммы – знаю это по своим клиентам. На карантине люди больше кушают, набирают килограммы, им уже нужно приводить себя в форму. Это – плюс. Минусом, с другой стороны, будет то, что у людей теперь меньше денег и кто-то еще будет опасаться разных заражений», - считает генеральный директор Русской Фитнес Группы.

Николай Прянишников не прогнозирует при этом роста цен на абонементы посетителям фитнес-клубов.

«Я ожидаю, что мы не будем повышать цены. Наоборот. Мы предлагаем карты со скидкой приблизительно 20 процентов. Мы понимаем, что нам нужно понести дополнительные расходы на безопасность наших клиентов. Но понимаем также, что у людей не будет больше денег для оплаты абонементов. Думаю, цены будут немного ниже, чем до коронавируса», - заявил гендиректор сети фитнес-клубов World Class.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН рассказал, как помочь бизнесу.

«Надо говорить о комплексе мер, который бы мотивировал владельцев, менеджеров бороться за бизнес, сохранять его, чтобы, когда все это пройдет, активно принять участие в восстановлении всей российской экономики. Они сейчас – главная ценность, о них надо думать, а не отдельные меры обсуждать», - подчеркнул он.

