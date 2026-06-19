Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане

Он распорядился приступить к испытаниям первого компрессора России для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). По словам главы государства, это станет еще одним направлением в укреплении технологической независимости.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

