Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
19 июня 202600:14
Денис Постольский
Российский президент Владимир Путин дал разрешение на запуск нового завода в Татарстане, сообщает ТАСС.
Он распорядился приступить к испытаниям первого компрессора России для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). По словам главы государства, это станет еще одним направлением в укреплении технологической независимости.
Ранее стало известно, что в Европейском союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Власти заверили в штатной работе АЗС в Москве и прежних поставках нефтепродуктов
- Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
- США сняли морскую блокаду с портов Ирана
- В Госдуме раскрыли объемы иностранного финансирования Украины
- Максиму Галкину в день его 50-летия предложили отправиться на СВО
- Овечкин стал героем нового эпизода сериала «Беспринципные»
- Против певицы Тины Кароль возбудили дело за финансирование ВСУ
- Сборные Чехии и ЮАР разошлись миром на ЧМ по футболу
- Путин отреагировал шуткой на сбой синхронного перевода на саммите в Казани
- В России предложили изменить характер ударов по Украине после атаки на Москву