Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане

Российский президент Владимир Путин дал разрешение на запуск нового завода в Татарстане, сообщает ТАСС.

В Индии опровергли данные об отказе от импорта СПГ из России

Он распорядился приступить к испытаниям первого компрессора России для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). По словам главы государства, это станет еще одним направлением в укреплении технологической независимости.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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