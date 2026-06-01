США сняли морскую блокаду с портов Ирана

Американские власти по приказу президента Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана, сообщает в соцсети Х центральное командование Пентагона.

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Блокада снята со всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов. В настоящее время силы США не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них. Таким образом, прекращены все усилия по поддержанию военной блокады со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп подтвердил факт подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

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