Рынку СПГ не удастся быстро вернуться к докризисному состоянию после разблокировке Ормуза

Даже если американский и иранские власти договорятся о разблокировке Ормузского пролива, рынку сжиженного природного газа не удастся быстро вернуться к докризисному состоянию, сообщает РБК.

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Как говорится в обзоре Центра ценовых индексов, только в 2026 году потребители недополучат около 35 млн тонн СПГ, что составляет 8% мирового предложения. По словам экспертов, дефицит газа сохранится еще несколько лет из-за повреждения производственных мощностей в Катаре.

На восстановление линий сжижения крупнейшего в стране завода в Рас-Лаффане может потребоваться от трех до пяти лет. В результате последствия кризиса будут преодолены только к 2029 году.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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