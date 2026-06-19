Рынку СПГ не удастся быстро вернуться к докризисному состоянию после разблокировке Ормуза

Как говорится в обзоре Центра ценовых индексов, только в 2026 году потребители недополучат около 35 млн тонн СПГ, что составляет 8% мирового предложения. По словам экспертов, дефицит газа сохранится еще несколько лет из-за повреждения производственных мощностей в Катаре.

На восстановление линий сжижения крупнейшего в стране завода в Рас-Лаффане может потребоваться от трех до пяти лет. В результате последствия кризиса будут преодолены только к 2029 году.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

