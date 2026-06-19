Власти заявили, что в России слишком много людей с высшим образованием

По его словам, массовое желание школьников поступать в вузы идет вразрез с потребностями рынка труда. Министр считает, что сложившаяся ситуация представляет проблему для экономики страны.

«Сформированный десятилетиями спрос на высшее образование влечет туда любого практически выпускника школы… Это не есть хорошо, это не есть правильно… Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании», — заявил Фальков. Подчеркивается, что именно поэтому в РФ «происходит балансировка» между средним и профессиональным и высшим образованием.

Ранее родители пожаловались, что наблюдаются ужесточения при поступлении в 10-й класс. Даже одна тройка, полученная на экзамене, становится серьезным препятствием для обучения в классах старшей школы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

