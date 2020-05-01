Названы опасные в условиях пандемии COVID-19 диеты

Повысить риск заражения коронавирусной инфекцией могут диеты, которые основаны на дефиците калорий или исключении основных питательных веществ. Как пишет РИА Новости, об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Она подчеркнула, что диеты, в основе которых лежит голодание, могут привести к снижению иммунитета – а это, в свою очередь, может повысить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. Бурляева добавила, что период пандемии COVID-19 нужно стараться разнообразить рацион. Кроме того, по её словам, следует помнить, что на режиме самоизоляции суточная калорийность рациона должна быть ниже, чем обычно – это обусловлено тем, что в этот период у большинства людей, вынужденно находящихся в своих квартирах, серьезно снизилась физическая активность.