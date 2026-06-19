Глава правительства Болгарии Румен Радев заявил, что наложит вето на новый пакет антироссийских санкций Европейского союза против России, сообщает Reuters.

По данным агентства, премьер-министр мотивировал это решение негативным влиянием ограничений на экономику страны и несогласием с ограничениями против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. «Существует значительный риск для деятельности компании „Лукойл“», — указал Радев перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

Российская нефтяная компания управляет единственным в стране НПЗ в Бургасе, являясь одним из крупнейших розничных продавцов топлива.

Ранее премьер Болгарии призвал Европу изменить политику по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

