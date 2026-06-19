Премьер Болгарии пообещал наложить вето на новые санкции ЕС против России
Глава правительства Болгарии Румен Радев заявил, что наложит вето на новый пакет антироссийских санкций Европейского союза против России, сообщает Reuters.
По данным агентства, премьер-министр мотивировал это решение негативным влиянием ограничений на экономику страны и несогласием с ограничениями против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. «Существует значительный риск для деятельности компании „Лукойл“», — указал Радев перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.
Российская нефтяная компания управляет единственным в стране НПЗ в Бургасе, являясь одним из крупнейших розничных продавцов топлива.
Ранее премьер Болгарии призвал Европу изменить политику по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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