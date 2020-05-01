Диетологи раскрыли секреты правильного питания на самоизоляции

Диеты, которые основываются на дефиците калорий или исключении из рациона основных питательных веществ, могут стать причиной повышения риска заболевания коронавирусом, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-терапевт, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.



По словам специалиста, в условиях самоизоляции и пандемии, ни в коем случае нельзя голодать, так как это снижает иммунитет и повышает восприимчивость организма к инфекциям. Поэтому необходимо внимательно следить за соотношением потребляемых калорий к потраченным и разнообразием рациона.



Ранее в эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала, какой рацион будет полезен в условиях вынужденной самоизоляции.



«Самое главное это добавить в рацион и начать следить за количеством потребляемых овощей. Овощи содержат меньше всего калорий, и большая их часть исключительно хорошо влияет на иммунитет. Особенно хорошо если хотя бы пять дней в неделю в рационе будут крестоцветные, а лучше каждый день – это будет идеально. Крестоцветные это все виды капусты – и обычная белокочанная, и брокколи, и цветная. Свежих и приготовленных овощей должно быть от 500 граммов в день. Также желательно, чтобы ежедневно были фрукты в умеренном количестве и если есть возможность, то ягоды, хотя бы замороженные грамм 100, потому что они обладают очень полезными антиоксидантами. Обязательно должны быть также полинасыщенные жирные кислоты – от двух до шести чайных ложек растительного масла, особенно хорошо, если это будет льняное масло, так как там много омега-3. И в первой половине дня обязательно должны присутствовать крупы. Кроме того, необходимо пить достаточно воды, минимизировать простые углеводы – сахар, пшеничная мука и животные жиры. Источники белка также должны присутствовать ежедневно, но в умеренном количестве и не жирные», - сообщила Ионова.



