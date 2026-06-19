Власти заверили в штатной работе АЗС в Москве и прежних поставках нефтепродуктов

В Москве поставка нефтепродуктов и работа всех автозаправочных станций осуществляются в штатном режиме, сообщают «Ведомости» со ссылкой на комплекс городского хозяйства города.

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Сообщение опубликовано на фоне поступающих запросов о ситуации с обеспечением мегаполиса нефтепродуктами и работой автозаправочных станций. По словам властей, поставки топлива и функционирование заправочных станций продолжаются без изменений.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на18 июня на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника ВСУ. Беспилотники атаковали торговый центр и нефтеперерабатывающий завод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ТопливоМоскваАЗС

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