Власти заверили в штатной работе АЗС в Москве и прежних поставках нефтепродуктов
В Москве поставка нефтепродуктов и работа всех автозаправочных станций осуществляются в штатном режиме, сообщают «Ведомости» со ссылкой на комплекс городского хозяйства города.
Сообщение опубликовано на фоне поступающих запросов о ситуации с обеспечением мегаполиса нефтепродуктами и работой автозаправочных станций. По словам властей, поставки топлива и функционирование заправочных станций продолжаются без изменений.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на18 июня на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника ВСУ. Беспилотники атаковали торговый центр и нефтеперерабатывающий завод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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