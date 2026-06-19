СМИ: Британия готовится к ответу Москвы на арест нефтяного танкера Smyrtos
Британские власти опасаются, что Москва предпримет ответные меры после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который Лондон связывает с российским «теневым флотом», сообщает The Guardian.
По словам военных источников издания, в Великобритании заранее оценивали возможные последствия операции по задержанию судна и ожидают, что российские власти попытаются ответить. В британской Торговой палате судоходства сообщили, что судовладельцы и капитаны готовы к возможным ответным действиям.
Ранее в МИД Китая раскритиковали планы ЕС по задержанию танкеров с нефтью России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Охота» США: Захарова призвала россиян отложить поездки в Таиланд
- СМИ: Британия готовится к ответу Москвы на арест нефтяного танкера Smyrtos
- СМИ: Жителям подмосковных Котельников отказались сообщить адреса бомбоубежищ
- Власти заявили, что в России слишком много людей с высшим образованием
- СМИ: Крупнейший с начала СВО налет ВСУ на Московский регион расследуется как теракт
- Власти заверили в штатной работе АЗС в Москве и прежних поставках нефтепродуктов
- Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
- США сняли морскую блокаду с портов Ирана
- В Госдуме раскрыли объемы иностранного финансирования Украины
- Максиму Галкину в день его 50-летия предложили отправиться на СВО