СМИ: Британия готовится к ответу Москвы на арест нефтяного танкера Smyrtos

Британские власти опасаются, что Москва предпримет ответные меры после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который Лондон связывает с российским «теневым флотом», сообщает The Guardian.

В проливе Ла-Манш Британия задержала нефтяной танкер Smyrto

По словам военных источников издания, в Великобритании заранее оценивали возможные последствия операции по задержанию судна и ожидают, что российские власти попытаются ответить. В британской Торговой палате судоходства сообщили, что судовладельцы и капитаны готовы к возможным ответным действиям.

Ранее в МИД Китая раскритиковали планы ЕС по задержанию танкеров с нефтью России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудноРоссияВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры