СМИ: Британия готовится к ответу Москвы на арест нефтяного танкера Smyrtos

По словам военных источников издания, в Великобритании заранее оценивали возможные последствия операции по задержанию судна и ожидают, что российские власти попытаются ответить. В британской Торговой палате судоходства сообщили, что судовладельцы и капитаны готовы к возможным ответным действиям.

Ранее в МИД Китая раскритиковали планы ЕС по задержанию танкеров с нефтью России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

