СМИ: Жителям подмосковных Котельников отказались сообщить адреса бомбоубежищ

По их словам, эта информация будет доведена до горожан только «в период мобилизации и в военное время». А оповещения об атаках срабатывают в автоматическом режиме.

«Для более детальной информации вы можете обратиться в отдел по безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и решению задач гражданской обороны администрации городского округа Котельники», — следует из ответа администрации городского округа одному из пользователей Telegram.По словам чиновников, для укрытия людей используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, под эти нужды приспосабливаются заглубленные помещения.

Что касается оповещений, то они срабатывают в автоматическом режиме. Жалобы на систему оповещения поступили и в Орехово-Зуево. Администрация городского округа указала, что «фиксируется пролет дронов, при этом нет возможности сразу предсказать траекторию их полета и цель».

«Решение о запуске систем оповещения населения, включение сирен, принимается исходя из складывающейся оперативной обстановки и только при наличии непосредственной угрозы. При этом включение сирен планируется только в случаях непосредственной угрозы конкретным объектам или районам», - следует из сообщения властей.

Киев не смог бы организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу без содействия европейских стран. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая крупнейшую за два года атаку на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

