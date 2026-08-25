В первом полугодии 2026 года объём услуг фитнес‑центров и спортивных клубов в Москве увеличился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 11,5%, следует из данных Росстата и Мосстата. Киселева рассказала, что на самом деле востребовано у посетителей фитнес‑клубов и почему купленный абонемент не всегда означает регулярные тренировки.

«Чаще всего потребители фитнес‑клубов занимаются в тренажёрных залах. Если у клубов есть бассейны, то люди достаточно много плавают, занимаются аквааэробикой. Часто встречаются и различные групповые программы — иногда это детские направления, иногда взрослые. Фитнес — это не вид спорта. То, чем люди занимаются внутри фитнес‑клубов, — это физическая активность. В среднем люди ходят в фитнес‑клубы 2,5 раза в неделю. Процент людей, которые покупают абонементы и потом не ходят в фитнес‑клубы, достаточно мал; точной статистики нет. Чаще всего причинами того, что человек купил абонемент и не ходит в зал, являются низкая мотивация и, возможно, проблемы со стороны фитнес‑клуба — например, плохая адаптация нового клиента. Всё остальное — вытекающие из этого последствия», — сказала собеседница НСН.