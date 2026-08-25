От 15 тысяч рублей: Россиянам рассказали, с чего начать занятия в фитнес-клубе
Ольга Киселева в эфире НСН дала советы новичкам, с чего лучше начать свои занятия в фитнес-клубе.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева рассказала НСН о популярных форматах занятий, средней частоте посещений и главных причинах, из‑за которых люди перестают ходить в зал.
В первом полугодии 2026 года объём услуг фитнес‑центров и спортивных клубов в Москве увеличился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 11,5%, следует из данных Росстата и Мосстата. Киселева рассказала, что на самом деле востребовано у посетителей фитнес‑клубов и почему купленный абонемент не всегда означает регулярные тренировки.
«Чаще всего потребители фитнес‑клубов занимаются в тренажёрных залах. Если у клубов есть бассейны, то люди достаточно много плавают, занимаются аквааэробикой. Часто встречаются и различные групповые программы — иногда это детские направления, иногда взрослые. Фитнес — это не вид спорта. То, чем люди занимаются внутри фитнес‑клубов, — это физическая активность. В среднем люди ходят в фитнес‑клубы 2,5 раза в неделю. Процент людей, которые покупают абонементы и потом не ходят в фитнес‑клубы, достаточно мал; точной статистики нет. Чаще всего причинами того, что человек купил абонемент и не ходит в зал, являются низкая мотивация и, возможно, проблемы со стороны фитнес‑клуба — например, плохая адаптация нового клиента. Всё остальное — вытекающие из этого последствия», — сказала собеседница НСН.
Она также поделилась практическими рекомендациями для новичков.
«В первую очередь нужно ознакомиться с объёмом услуг, которые есть у фитнес‑клуба. Если самостоятельно не получается, то лучше попросить совета у тренеров. Не стоит сразу вставать на беговую дорожку только потому, что это знакомо. Надо понять, какие цели стоит реализовать. Также не надо бросаться во все тяжкие, занимаясь пять-шесть раз в неделю. Нужно постепенно наращивать сложность упражнений и длительность тренировок. Есть клубы эконом‑сегмента, где средняя цена абонемента в год — от 15 до 30 тысяч рублей. В фитнес‑клубах среднего сегмента средняя цена в год составляет до 100 тысяч рублей. Есть премиальные клубы, где цена доходит до нескольких сотен тысяч рублей в год. Ожидать скидок особо смысла нет, но фитнес‑клубы стараются делать специальные предложения к праздникам. Это стандартная практика — её никто не избегает», — добавила эксперт.
Ранее Киселева говорила НСН, что падение продаж фитнес-услуг приводит к снижению маржинальности бизнеса, а в зоне риска закрытия при этом несетевые клубы и студии.
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