Объем услуг фитнес-услуг в Москве вырос на 24,8%

По словам главы Национального фитнес‑сообщества Елены Силиной, более высокая динамика в столице связана со структурой рынка: на Москву и Московскую область приходится почти половина всех фитнес‑объектов страны. В столице выше доля премиального сегмента, активнее развивается линейка дополнительных услуг — в частности, персональные тренировки, восстановительные программы и сервисы для граждан серебряного возраста.

Ключевым фактором роста стала рекуррентная модель оплаты — ежемесячные подписки, которые снижают входной порог для клиентов и помогают клубам сглаживать сезонность. Такая модель обеспечивает операторам более равномерный денежный поток и служит инструментом удержания аудитории в условиях высокой конкуренции.



При этом рост показателей в денежном выражении частично обусловлен повышением стоимости услуг. Как отметила Силина, дальнейшая динамика рынка будет зависеть от способности операторов сохранять посещаемость и удерживать клиентов на фоне роста издержек.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщала НСН, что массовый детский спорт нужно начинать с дворов, но типовые площадки не привлекают подростков. По ее словам, подобные пространства нужно организовывать с душой, не для галочки.

