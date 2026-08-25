СМИ: В Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф

По её словам, именно Рэтклифф находился на борту американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III, прилетевшего из Риги во Внуково. Как пишет RT, в Латвию борт прилетел два дня назад с авиабазы Эндрюс.

С кем именно Рэтклифф должен встретиться в Москве и какие вопросы планируется обсудить, Джейкобс не уточнила.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о прибытии военно-транспортного самолета ВВС США во Внуково, пишут «Известия».

