СМИ: В Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф

В Россию прибыл директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Об этом со ссылкой на источники заявила корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

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По её словам, именно Рэтклифф находился на борту американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III, прилетевшего из Риги во Внуково. Как пишет RT, в Латвию борт прилетел два дня назад с авиабазы Эндрюс.

С кем именно Рэтклифф должен встретиться в Москве и какие вопросы планируется обсудить, Джейкобс не уточнила.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о прибытии военно-транспортного самолета ВВС США во Внуково, пишут «Известия».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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