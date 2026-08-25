Про жизнь певца и композитора Юрия Антонова снимут сериал

Про жизнь певца и композитора Юрия Антонова снимут сериал. Об этом «Комсомольской правде» рассказал друг народного артиста РФ поэт Владимир Ильичев.

Объявлена дата выхода сериала «Трудно быть богом» по повести Стругацких

По его словам, проект будет состоять из восьми серий. Ильичев также отметил, что главную роль точно сыграет не Сергей Безруков.

«Сергей Витальевич - прекрасный актёр. Просто Антонов ищет похожего на себя артиста, какой смысл в маске играть?» - указал поэт.

Он добавил, что Антонов будет лично принимать участие в кастинге.

Ранее заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев заявил «Радиоточке НСН», что главную роль в фильме о его отце дрессировщике Юрии Куклачеве могли бы сыграть Сергей Бурунов либо Сергей Безруков.

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ФОТО: Телеканал ММТВ
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