Про жизнь певца и композитора Юрия Антонова снимут сериал

По его словам, проект будет состоять из восьми серий. Ильичев также отметил, что главную роль точно сыграет не Сергей Безруков.

«Сергей Витальевич - прекрасный актёр. Просто Антонов ищет похожего на себя артиста, какой смысл в маске играть?» - указал поэт.

Он добавил, что Антонов будет лично принимать участие в кастинге.

Ранее заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев заявил «Радиоточке НСН», что главную роль в фильме о его отце дрессировщике Юрии Куклачеве могли бы сыграть Сергей Бурунов либо Сергей Безруков.

