Вечеринки и друзья: На какие хитрости идут фитнес-клубы для удержания клиентов

Фитнес-клубы в 2026 году придумали новые меры для удержания клиентов, которые раньше никогда не использовались, заявила генеральный директор сети семейных фитнес-клубов «ДОНСПОРТ», руководитель представительства Национального фитнес-сообщества в Москве Мария Лыткина в пресс-центре НСН.

«Мы придумали для удержания клиентов огромный ряд мер, о которых ранее не задумывались. Например, мы вводим внутриклубные мероприятия для клиентов абсолютно разных форматов. Такое сплочение, создание сообщества привлекает клиентов, это формирует лояльность к клубу, так как у человека здесь появляются друзья, знакомые и так далее. Это всегда удерживает клиентов больше, чем качество и количество тренажеров. Для клубов это не стоит больших денег. Вторая мера – мини-группы и новые форматы, где стоимость будет 1500 рублей в час, а не 4000 тысячи, например», - поделилась она.

В России на фоне роста интереса к здоровому образу жизни фиксируется тревожная тенденция — фитнес-индустрия сталкивается с волной закрытий. Только за последний месяц прекратили работу более 11 фитнес-клубов в разных регионах страны. Несмотря на то, что общее число объектов всё ещё остаётся высоким — более 10,5 тысячи клубов по итогам 2025 года — рынок становится всё менее устойчивым. Уже в первом квартале 2026 года закрылось около 45 клубов, а примерно 20% новых фитнес-студий не переживают первый год работы.

